الوزراء يوافق على تعديل قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير.. تفاصيل

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، وشملت التعديلات المادتين (2) و(3/ فقرة أخيرة) من القانون، حيث أصبحت المادة (2) تنص على أن يُشترط فيمن يُرشح لنيْل الجائزة أن يكون مصريّ الجنسية، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، إضافة إلى شرط ألا تتجاوز سنه في يوم الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية، وألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة في المستوى العمري ذاته.

فيما أصبحت المادة (3/ فقرة أخيرة) تنص على أن " يصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الثقافة".

ووافق مجلس الوزراء على ثلاثة مشروعات قرارات لرئيس الجمهورية بشأن التعديل الخامس، والسادس، والسابع، لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بكل من: تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والتعليم الأساسي (مرحلة ثانية)، وكذا مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية.

ففيما يخص تحسين النتائج الصحية تستهدف الاتفاقية التركيز على الأنشطة في مجال الصحة والسكان لتعزيز برنامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الحالي لجعله أكثر فعالية واستدامة، وتحسين العادات الصحية، إضافة إلى تعزيز النُظم الصحية في مجال مكافحة كوفيد – 19، وغيرها من التهديدات العالمية والناشئة في مجال الصحة العامة.

في حين تستهدف الاتفاقية في مجال التعليم الأساسي تحسين المهارات الرئيسية للطلاب في هذه المرحلة التعليمية، بالإضافة إلى تحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، علاوة على تمكين طلاب المرحلة الثانوية من حل مسائل الرياضيات، والعلوم الصعبة، والمرتبطة بالحياة الواقعية، وكذا تحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار، فضلا عن تدريب المعلمين الجدد، وتقوية مجالس أمناء المدرسة، وبرنامج القراءة الإصلاحي.

ويستهدف الجانب المتعلق بمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية في الاتفاقية التركيز على الأنشطة في مجال التعليم العالي لتوفير قوى عاملة متعلمة تلبي احتياجات السوق، وزيادة فرص العمل لخريجي التعليم العالي، إلى جانب تعزيز القدرة المؤسسية الخاصة بمؤسسات التعليم العالي المصرية من خلال الشراكة، مع زيادة إمكانية الحصول على تعليم جامعي ذي خبرة من خلال المنح الدراسية، وتوسيع نطاق تلك المنح، فضلا عن تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات المصرية والأمريكية، ودعم الكليات الفنية والجامعات المصرية.