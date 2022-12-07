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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق 3 مخابز في المنوفية لمخالفتهم القوانين

غلق ٣ مخابز في المنوفية
غلق ٣ مخابز في المنوفية

وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على غلق مخبز بلدى بناحية البتانون بمركز شبين الكوم لمدة ثلاثة شهور ، وغلق مخبزين آخرين لمدة شهر بنواحي ميت فارس بمركز بركة السبع و شبرا زنجى بالباجور ، كعقوبة إدارية لإنتاجهم خبز بلدي ناقص الوزن ومخالفتهم التوجيهات الوزارية أرقام (30) لسنة 2017 و (37) لسنة (2020).

 

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتنسيق الكامل مع مديرية التموين بتكثيف الحملات التموينية و التفتيشية وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لإحكام السيطرة على الأسواق والمخابز والحد من التلاعب في السلع الإستراتيجية حفاظاً علي حقوق المواطنين.

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جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبمرور اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية للتفتيش على المخابز بنطاق المحافظة لمتابعة سير العمل والتأكد من وزن الخبز ومطابقته للمواصفات ، حيث تلاحظ وجود نقص فى وزن الرغيف الواحد بمقادير مختلفة.

المنوفية مديرية التموين محافظ المنوفية الحملات التموينية الرقابة التموينية

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