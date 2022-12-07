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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس الجالية الأذربيجانية في مصر يلتقي بالأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية

صدى البلد

التقى الدكتور سيمور نصيروف رئيس الجالية الأذربيجانية في مصر ورئيس جمعية الصداقة المصرية الأذربيجانية بمعالي النائب الأستاذ الدكتور أسامة العبد وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب المصري والأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية في العالم، حيث رحب معاليه بهذه الزيارة مبديا امتنانه واعتزازه بالعلاقات التي تربط بين الشعبين المصري والأذربيجاني، ووصفها بأنها علاقات متينة قائمة على تبادل الخبرات وإقامة جذور التعاون بما يعود على الشعبين بالخير والنماء.


وأشار معالي الأمين العام إلى اعتزازه الشخصي بهذه الدولة والتي زارها عدة مرات مشاركا في كثير من المؤتمرات الدولية التي عقدت بها، وبكرم شيخ الإسلام الله شكور باشازاده. 
ومن جانبه تحدث الدكتور سيمور نصيروف خلال اللقاء عن العلاقة الأخوية بين الشعبين المصري والأذربيجاني، ومن الجدير بالذكر أن هذه العلاقة في تطور دائم وتقدم ملحوظ تحت قيادة الرئيسين الحكيمين فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وفخامة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف. وكما تحدث سيادته عن جهود الحكومة المصرية والأذربيجانية في نشر التسامح في العالم لخدمة الإنسانية جمعاء.
 

وفي أثناء اللقاء تطرق رئيس الجالية الأذربيجانية إلى الدور الثقافي والعلمي والاجتماعي الذي تقوم به جمعية الصداقة المصرية الأذربيجانية في مصر. 
 

وفي نهاية اللقاء أشار معالي الأمين العام إلى ترحيبه الشديد في كل وقت بالدكتور سيمور نصيروف واستعداده لمد جسور التواصل والتعاون بين رابطة الجامعات الإسلامية والجامعات الأذربيجانية، في تبادل الخبرات العلمية وعقد الندوات والمؤتمرات الدولية.

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