نشرة المرأة والصحة| الخصوبة مرتبطة بالطعام.. 5 مكونات بمطبخك تدمر الحيوانات المنوية للرجال.. 5 علامات محتملة على إصابتك بكورونا بعد التطعيم

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

يعاني الكثير من الأشخاص فى مرحلة الشيخوخة من مشكلة ضعف البصر ويرجع ذلك للكثير من الأسباب أبرزها، عدم الاهتمام بالطعام ، والاستخدام المفرط للهاتف المحمول والكمبيوتر المحمول ، والتدخين ، وقلة النوم ، وتقليل شرب الماء ، إلخ يمكن تحسين البصر من خلال ترك هذه العادات الخاطئة .

تشير دراسة حديثة إلى أن متوسط عدد الحيوانات المنوية قد انخفض بنسبة 59 في المائة على مدار الـ 38 عامًا الماضية. هذا الانخفاض بسبب مجموعة متنوعة من العوامل. ما نأكله دائمًا هو السبب في أي مشكلة صحية. وفقًا لذلك، تشير العديد من الدراسات إلى أن تناول أطعمة معينة قد يضر بالحيوانات المنوية.

يمكن أن يصاب الناس بفيروس كورونا حتى بعد التطعيم الكامل. ومع ذلك، فقد لوحظ أن أولئك الذين تم تطعيمهم يعانون من أعراض أقل تكون عادة خفيفة ويمكنهم التعافي بشكل أسرع.