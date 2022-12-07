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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يعلن عن انطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال.. الأحد

مديرية الصحة بـ قنا
مديرية الصحة بـ قنا

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، عن انطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمختلف مراكز المحافظة للمصريين وغير المصريين، وذلك يوم الأحد الموافق 11 ديسمبر الجاري، بهدف رفع المناعة الصحية للأطفال، والحد من انتشار مرض شلل الأطفال فيما بينهم.

 

وأضاف الداودى، أن فعاليات الحملة سوف تستمر على مدار 4 أيام حتى الأربعاء الموافق 14 يونيو الجارى، مشيرًا إلى أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات، وسيتم تطعيمهم بطعم سابين أحادى التكافؤ نمط 2 المستجد، من خلال نقط عن طريق الفم.

 

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و أكد محافظ قنا ، بأنه تم إعداد خطة عمل بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية والجهات المعنية لضمان نجاح تنفيذ الحملة ولتحقيق المستهدف منها، كما تم التنبيه على رؤساء المراكز والوحدات المحلية القروية لمد يد العون وتيسير الإجراءات لمساعدة فِرق التطعيم على الوصول إلى كل مكان داخل المحافظة.

 

وقال الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إنه تم تخصيص 1454 فريقا طبيا منها 1227 فريقا متنقلا، و227 فريقا ثابتا بالوحدات الصحية والمستشفيات.

 

و أشار وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إلى أنه يشارك في الفرق الطبية أطباء، وممرضون، ومسجلو بيانات، ومراقبون، ومسعفون، والرائدات الريفيات، ومسئولو الثقافة الصحية، لافتًا إلى أن أعضاء فرق التطعيم خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، مؤكدًا توافر الطعوم وأدوات الحفظ الخاصة بها وأن التطعيم مجانى دون أى رسوم.

 

 

 

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