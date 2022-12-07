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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصادمية للغاية.. روسيا تعلق على حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا

المتحدث بأسم الكرملين
المتحدث بأسم الكرملين

قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إن مشروع قانون أمريكي للإنفاق على المساعدات العسكرية يتضمن تقديم 800 مليون دولار لأوكرانيا، وأقره مشرعون أمريكيون يوم الثلاثاء "تصادمي" تجاه روسيا.

وفي اتصال مع صحفيين، أشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن "الوثيقة التي جرى إقرارها ذات طبيعة تصادمية للغاية فيما يتعلق ببلدنا".

ويتيح قانون تفويض الدفاع الوطني المالي لعام 2023 الإنفاق الإضافي لمبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية، بزيادة قدرها 500 مليون دولار عما طلبه الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق من العام الحالي.

كما يعلق مشروع القانون بعض القيود على صفقات الذخيرة لدعم أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يقر مجلسا الشيوخ والنواب المشروع هذا الشهر، قبل إرساله للبيت الأبيض ليوقع عليه بايدن ويصبح قانونًا.

دميتري بيسكوف المساعدات العسكرية روسيا أوكرانيا الكرملين المتحدث باسم الكرملين

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