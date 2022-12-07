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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في إنشاء مصنع الأحذية

محافظ بورسعيد ..
محافظ بورسعيد .. أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد الذي يساهم

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم، اعمال إنشاء  مصنع دك الجديد لإنتاج الأحذية جنوب بورسعيد، وذلك خلال جولته الموسعة لمتابعة مستجدات أعمال إنشاء عدد من المشروعات الصناعية بالجنوب،  رافقه خلالها اللواء علاء المالكي مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

محافظ بورسعيد .. أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد الذي يساهم في توفير مزيد من فرص العمل

واستمع محافظ بورسعيد لشرح تفصيلي حول معدلات الأعمال التي شهدها المصنع حتى الٱن،  والذي يعد المصنع الثاني لإنتاج الاحذية بجنوب بورسعيد،  مؤكدا على أهمية الإسراع في أنشاء المصنع للبدء في تشغيله في أقرب وقت،  مؤكدا على تقديم. كافة الدعم لانهاء أعمال المصنع وتشغيله والذي يساهم في توفير فرص عمل متعددة. 

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محافظ بورسعيد .. أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد الذي يساهم في توفير مزيد من فرص العمل

لفت محافظ بورسعيد أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد الذي يساهم في توفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة و النهوض بالقطاع الصناعي،  مؤكدا أن بورسعيد حققت تطور غير مسبوق في مجال الصناعة بسواعد الشباب الطموح من أبناء المحافظة.

محافظ بورسعيد .. أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد الذي يساهم في توفير مزيد من فرص العمل
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