الغضبان يؤكد قرب الانتهاء من أعمال إنشاء مصنع إنتاج الغازات جنوب بورسعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، سير الأعمال الإنشائية داخل مصنع إنتاج الغازات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

محافظ بورسعيد مصنع إنتاج الغازات سيضخ إنتاجه من الأكسجين الطبى اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية

واستمع محافظ بورسعيد لٱخر مستجدات العمل في إنشاء المصنع، مشيرا إلى انه سيتم تشغيل المصنع قريبا.

محافظ بورسعيد مصنع إنتاج الغازات سيضخ إنتاجه من الأكسجين الطبى اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية

جاء ذلك خلال جولته التفقدية على عدد من المشروعات الصناعية الجديدة لمتابعة سير الأعمال الانشائية، رافقه خلالها اللواء علاء المالكي مدير المنطقة الصناعية، و مسئولي شركة الغازات .

وأكد محافظ بورسعيد أن المصنع يقام على مساحة 10000 م٢، لدعم القطاع الطبى والصناعى بالمحافظة ، كما سيساهم في الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية وصناعة الورق والمنسوجات وعدد من الصناعات الغذائية والدوائية، ويضاف إلى ذلك، أهمية منتجات المصنع من غازات النيتروجين والأرجون اللازمين للعديد من العمليات الإنتاجية وخاصة فى الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية.

محافظ بورسعيد مصنع إنتاج الغازات سيضخ إنتاجه من الأكسجين الطبى اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية

كما تفقد محافظ بورسعيد، أقسام المصنع الجاري إنشاؤها ، مؤكدا أن مصنع إنتاج الغازات سيضخ إنتاجه من الأكسجين الطبى اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية ودعم العديد من المشروعات الإنتاجية.

محافظ بورسعيد مصنع إنتاج الغازات سيضخ إنتاجه من الأكسجين الطبى اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية

وأضاف المحافظ، أن بورسعيد تشهد لأول مرة هذا النوع من الصناعات، والتى تأتى ضمن الطفرة المحدثة بالمنطقة الصناعية ووجود كيانات عملاقة ساهمت فى تحقيق أعلى مستوى اقتصادى بالمنطقة، مؤكدا على أهمية الإسراع في معدلات العمل لسرعة تشغيل المصنع و توفير مزيد من فرص العمل لأبناء بورسعيد.