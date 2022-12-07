فاركو يتقدم على الداخلية في الشوط الأول بالدوري المصري

تقدم فريق فاركو على نظيره الداخلية بهدف دون رد، في المباراة التي تقام حاليا على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة في الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب رامي صبري لصالح فاركو، في الدقيقة 6 من عمر الشوط.

ويحتل فاركو المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 6 نقاط، فيما يحتل فريق الدخلية المركز الثامن عشر والأخير في الجدول.

تشكيل فاركو ضد الداخلية

حراسة المرمى : محمد سعيد "شيكا"

خط الدفاع : جابر كامل _ رامي صبري _ عبد الله بكري _ أحمد عبد العزيز "مودي" _ أحمد صغيري

خط الوسط : أحمد البحراوي _ محمود عماد _ أحمد فؤاد

خط الهجوم : شكري نجيب _ عمرو جمال.

تشكيل الداخلية ضد فاركو

حراسة المرمي رضا السيد

خط الدفاع: محمد نجيب، أحمد سيد، محمود طلعت، مؤمن عاطف

خط الوسط: كليتشي شيمزين، سمير فكري، وليد مصطفى

خط الهجوم: الان كيمبادي، كريستوفر جوهان، أحمد رشيد.