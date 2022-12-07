قنديل: تعاون مشترك بين جامعتي حلوان والنيل الأهلية لاستحداث برامج دراسية

تحرص جامعة حلوان على عقد العديد من بروتوكولات التعاون والجامعات الدولية والمحلية لتدريب وتأهيل الطلاب والباحثين والعمل على تطوير العملية التعليمة والبحثية وتقديم أفضل الخدمات لطلابها لإعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات ومتطلبات سوق العمل .

وكشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، لصدي البلد عن استعدادات الجامعة لعقد برتوكول تعاون مشترك مع جامعة النيل الاهلية بهدف تطوير التعاون الأكاديمي والبحثى وتعزيز التفاهم المتبادل بين الطرفين .

وقال الدكتور السيد قنديل ، إن البروتوكول سيشمل التعاون الشامل في المجالات الأكاديمية والبحثية ذات الإهتمام المشترك وتبادل أعضاء هيئه التدريس والهيئة المعاونة، تبادل الخبراء والمختصين في شتى المجالات، البرامج الأكاديمية، البحوث والرسائل العلمية ومشاريع تطوير التعليم، المشروعات البحثية المشتركة.

كما يعمل على اعداد برامج لمواكبة احتياجات سوق العمل وتحقيق التكامل على مستوى كافة القطاعات حتى يستطيع الطالب أن يجد تعليم متميز، ومساندة فكر ريادة الأعمال والتصنيع المحلي .

وتابع رئيس جامعة حلوان، أنه يتضمن برتوكول التعاون المشترك أيضا إنشاء برامج دراسية يمكن طرحها في كلا الجامعتين، والتقدم لمشروعات علمية وبحثية مشتركة ممولة من جهات محلية ودولية، كما يشمل ذلك التبادل الطلابي لفصل دراسي واحد أو أكثر بين الكليات المناظرة، وإتاحة المعامل العلمية المتخصصة بأحد الجامعتين لمنسوبي الجامعة الأخرى، الاشراف المشترك على الرسائل العلمية لطلاب الدراسات العليا، الاتفاق على إتاحة بعض المقررات لطلاب الدراسات العليا من إحدى الجامعتين لطلاب الجامعة الأخرى عبر أجهزة المؤتمرات المرئية لبث محاضرات الدراسات العليا.