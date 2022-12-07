عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برونو سافيو يسجل الهدف الثاني للأهلي أمام المحلة

برونو سافيو
برونو سافيو

سجل الأهلي الهدف الثاني في شباك غزل المحلة بالمباراة التي تجمعهما في إطار مباريات الدوري المصري.

وأحرز الهدف برونو سافيو في الدقيقة 30 بعد فاصل من المراوغات الرائعة من أحمد عبد القادر يسار منطقة الجزاء أنهاها بتمريرة أرضية مرت من كريم فؤاد ثم قابلها برونو سافيو بتسديدة زاحفة سكنت منتصف المرمى.

وجاء الهدف الاول فى الدقيقة  17 بعد عرضية متقنة من على معلول داخل منطقة الجزاء ليقابلها بيرسي تاول بتسديدة على الطائر داخل الشباك.

وشهدت الدقيقة الرابعة ارسال كريم فؤاد عرضية أرضية من الجهة اليمنى داخل منقطة الجزاء ليقابلها أحمد عبد القادر بتسديدة ولكن تصطدم بالدفاع.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة غزل المحلة بالجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، على أرضية استاد المحلة.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري الممتاز بالعلامة الكاملة برصيد 12 من 4 مباريات، بينما يأتي المحلة في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

 حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق

خط الوسط: السولية - ديانج

خط الوسط الهجومي: برونو سافيو - أحمد عبد القادر - كريم فؤاد

خط الهجوم: بيرسي تاو.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 480 جنيهًا.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يتراجع 130 جنيها

بعد استقرار دام 5 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

بعد قفزاته المتتالية.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7 ديسمبر|فيديو

قرار عاجل من خادم الحرمين بشأن الشيخين ياسر الدوسري وأحمد الحذيفي

بعد وفاة تلميذة داخل الفصل.. تعليم أسيوط تتخذ قرارا جديدا ضد مديرة المدرسة والمعلم

نزيف حاد.. الجنيه الذهب يخسر أكثر من 1000 جنيه دفعه واحدة 

إعلان صادم من بوتين بشأن حرب أوكرانيا

ترشيحاتنا

أزمة جديدة.. حلف الناتو عاجز عن معرفة خطوة بوتين في أوكرانيا

أغشي عليها ..النيابة تكشف رد فعل مدرس أسيوط المتهم بإزهاق روح الطفلة

مدبولي: مشروعات البنية الأساسية محفزا رئيسيا لجذب المستثمرين

مصر تنضم إلى بنك التنمية الجديد لدول البريكس

ضرب طفلة حتى الموت .. قرار عاجل من النيابة العامة ضد مدرس بأسيوط

بوتين: الغرب يعتبرنا دولة من الدرجة الثانية والأسلحة المتقدمة للردع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القتل البطيء.. عادة شبابية منتشرة تؤدي إلى الموت

نشرة المرأة والصحة| الخصوبة مرتبطة بالطعام.. 5 مكونات بمطبخك تدمر الحيوانات المنوية للرجال.. 5 علامات محتملة على إصابتك بكورونا بعد التطعيم

بالتايجر.. ميس حمدان تنشر صورا جديدة على إنستجرام| شاهد

مبلغ صادم.. سعر غير متوقع لإطلالة إنجي المقدم خلال مهرجان البحر الأحمر

فيديو

اعترافات صادمة .. تطورات واقعة حضانة الأطفال بالإسكندرية

محاولة للإطاحة بالحكومة .. ماذا يحدث في ألمانيا ؟

مطلعش ممرض.. تفاصيل صادمة في واقعة الـ كانيولا بالمنيا

وقف تسعير الذهب.. صدى البلد ترصد الأسباب والنتائج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ