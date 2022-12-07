برونو سافيو يسجل الهدف الثاني للأهلي أمام المحلة

سجل الأهلي الهدف الثاني في شباك غزل المحلة بالمباراة التي تجمعهما في إطار مباريات الدوري المصري.

وأحرز الهدف برونو سافيو في الدقيقة 30 بعد فاصل من المراوغات الرائعة من أحمد عبد القادر يسار منطقة الجزاء أنهاها بتمريرة أرضية مرت من كريم فؤاد ثم قابلها برونو سافيو بتسديدة زاحفة سكنت منتصف المرمى.

وجاء الهدف الاول فى الدقيقة 17 بعد عرضية متقنة من على معلول داخل منطقة الجزاء ليقابلها بيرسي تاول بتسديدة على الطائر داخل الشباك.

وشهدت الدقيقة الرابعة ارسال كريم فؤاد عرضية أرضية من الجهة اليمنى داخل منقطة الجزاء ليقابلها أحمد عبد القادر بتسديدة ولكن تصطدم بالدفاع.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة غزل المحلة بالجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، على أرضية استاد المحلة.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري الممتاز بالعلامة الكاملة برصيد 12 من 4 مباريات، بينما يأتي المحلة في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق

خط الوسط: السولية - ديانج

خط الوسط الهجومي: برونو سافيو - أحمد عبد القادر - كريم فؤاد

خط الهجوم: بيرسي تاو.