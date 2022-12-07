مصر تنضم إلى بنك التنمية الجديد لدول البريكس

وافقت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، على مشاركة مصر في بنك التنمية الجديد لدول “البريكس”.

وأعلنت السلطات المصرية، انضمام القاهرة إلى بنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس، وقال مجلس الوزراء: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التصديق على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد لمجموعة البريكس ووثيقة انضمام مصر إلى البنك”.

أنشأت دول البريكس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا بنك التنمية الجديد في عام 2014 لتمويل مشاريع البنية الأساسية والتنمية المستدامة في دول البريكس فضلا عن البلدان النامية الأخرى. في 21 يوليو 2015، بدأ العمل في شنغهاي.

و “بريكس” هو اختصار يرمز إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

وتشمل الدول الأخرى المهتمة بالانضمام إلى الكتلة الاقتصادية الأرجنتين والجزائر وإيران، ووفقا لوزارة الخارجية الصينية، إندونيسيا وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر.