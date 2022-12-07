خالد الجندي: الطلاق الشفهي أكذوبة دمرت آلاف الأسر

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن أكذوبة الطلاق الشفهي دمرت آلاف الأسر المصرية، موجهًا سؤالًا إلى مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، عن فتاوى ضرب الزوجة وهل لازالت موجودة؟، وطالبه بضم كل هذه الفتاوى بدليل الأسرة الجديد الذي تستعد دار الإفتاء لإطلاقه.

أكذوبة الطلاق الشفهي

أكد خالد الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن دار الإفتاء بمثابة وزارة العدل ولا تعتمد إلا على المستندات، ولا تعمل بشكل "حبي" أي الكلام فقط، فلذا لابد أن تعتمد على ورقة الطلاق وليس الطلاق الشفهي.

وشدد خالد الجندي، على أنه لا يوجد، وليس هناك نقيب لهم، مشيرًا إلى أن أي كلام حول نقيب المأذونين فهو غير صحيح.

فى ناس غشاشين ومنحرفين وصلاتهم ظاهرية فقط

فيما كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن مقياس قبول الصلاة عند الله عز وجل.

وقال خالد الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" أمس الثلاثاء: "فيه ناس بتصلي وغشاشين ومتحرشين، اللي أنت شايفه في الصلاة هو مجرد أداء ظاهري".

وأضاف "الصلاة لا بد أن تكون نابعة من القلب لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يبقى مش هي دي الصلاة عند ربنا خلو بالكم العبرة بالعمل ولا بالقبول فيه شروط للقبول ولا بد أن تشوف ربنا يقبل الصلاة من مين".

وتابع "قال الرسول صلى الله عليه وسلم نقلًا عن رب العزة إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها بعظمتي وكف شهواته عن محارمي ولم يصر على معصيتي".

واستطرد "يتقبل الصلاة ممن رحم الأرملة والمسكين والمحتاج، يعني لو بتصلي وبتضرب مراتك أو ترتشي أو تشرب خمر فإنك لا تصلي وإن كان في مخيلتك أنك بتصلي العبرة هنا أنت بتصلي إزاي".

وأردف "لو صلاتك خلتك عصبي وتأكل حقوق الناس وتأكل ميراث إخواتك وعلمتك أنك تتعامل باحتكار وكبر يبقى أنت معرفتش الصلاة، الصلاة هي عمود الإسلام وعمود الدين وهي علامة الوصال من الله سبحانه وتعالى وهي صلة بالملك سبحانه وتعالى".

