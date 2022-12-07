مراسل القاهرة الإخبارية: اتهامات الغرب لروسيا هدفها تشويهها دوليا

قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن المراقبين في روسيا يؤكدون أن بلادهم دائمًا تتعرض للاتهامات من الدول الغربية وأمريكا بأنها تتدخل في شأنهم الداخلي.

وأضاف "مشيك"، خلال رسالة على الهواء من "موسكو"، على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن المتحدث الرسمي باسم الكرملين أعلن عن عدم تدخل روسيا في أي شأن داخلي لأي دولة، والهدف من وراء الاتهامات لروسيا هو تشويه صورتها أمام الرأي العام الدولي.

وأشار إلى أن بعض المراقبين يطالبون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باتخاذ خطوات جادة ضد الأوروبيين لما يفعلونه من محاولات للإضرار بالاقتصاد الروسي.

تعطى الطاقة للغرب

وأكد أن ألمانيا اتخذت خطوة ضد روسيا وشاركت أمريكا في فرض العقوبات على الاقتصاد الروسي، رغم أن روسيا كانت تعطى الطاقة للغرب بأسعار رخيصة ومنها ألمانيا التي شهدت تطورًا صناعيًا ضخمًا بسبب قلة تكلفة الطاقة.