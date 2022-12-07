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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مباحثات جزائرية - أممية حول تعزيز السلم والأمن في مالي

صدى البلد

بحث وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بعمليات السلام جون بيار لاكروا، مستجدات الأوضاع على الصعيد القاري، وآفاق تعزيز التعاون بين الجزائر والأمم المتحدة في مجال تعزيز السلم والأمن في القارة الأفريقية وخاصة في مالي في ضوء الجهود التي تبذلها الجزائر في هذا البلد على رأس الوساطة الدولية وبحكم توليها رئاسة اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن "مسار الجزائر" الموقع عام ٢٠١٧.

جاء ذلك خلال استقبال لعمامرة للمسؤول الأممي، على هامش أعمال الندوة التاسعة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في أفريقيا التي تجري أعمالها بمدينة وهران (شمال غربي الجزائر).

وعلى هامش أعمال هذه الندوة أيضًا، بحث وزير الخارجية الجزائري مع نظيره النيجيري جيوفري انييما، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، سبل تمكين المجموعة الأفريقية من المساهمة بشكل مؤثر في صناعة القرار داخل مجلس الأمن الأممي.

وزير الخارجية الجزائري الأمين العام للأمم المتحدة القارة الافريقية مجلس الأمن الأممي مسار الجزائر وهران

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