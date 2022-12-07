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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قطع المياه ببعض مناطق بولاق الدكرور بالجيزة

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق: بولاق الدكرور القديمة ( المربع المحصور إبتداء من شارع المشتل حتى شارع ناهيا طولاً ومن ترعة الزمر حتى شارع 6 أكتوبر"مدينة النجوم" عرضاً)، وذلك إعتباراً  من الساعة الحادية عشر مساء يوم الجمعة الموافق ٩/ ١٢/ ٢٠٢٢ وحتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق ١٠/ ١٢ / ٢٠٢٢.

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وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلي أعمال تدعيم البنية التحتية بمنطقة بولاق الدكرور ضمن مشروع المنحة الألمانية GIZ، والتى تتضمن  أعمال لحامات بشوارع كمال شحاته مع فاروق حرب و٦ أكتوبر، وعلى خليل مع همفرس.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال ، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.

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