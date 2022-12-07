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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك عاجل من دول الغرب بسبب تكدس ناقلات النفط قبالة تركيا

ناقلات النفط قبالة
ناقلات النفط قبالة تركيا

قال مسؤول في وزارة الخزانة البريطانية، إن مسؤولين من دول الغرب يجرون محادثات مع أنقرة للتوصل إلى حل لطوابير انتظار ناقلات النفط قبالة تركيا.

وجاء ذلك بعد أن فرضت مجموعة السبع، والاتحاد الأوروبي، قيودًا جديدة تستهدف صادرات النفط الروسية في 5 من ديسمبر.

وحسب “رويترز” قال المسؤول، إن “بريطانيا وأمريكا، والاتحاد الأوروبي، يعملون عن كثب مع الحكومة التركية وقطاعي الشحن والتأمين لإزالة الغموض بشأن تنفيذ سقف أسعار النفط والتوصل إلى حل”.

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وأوضح: "لا يوجد سبب لمنع السفن من الوصول إلى مضيق البوسفور لأمور تتعلق بالبيئة أو الصحة والسلامة".

ولم يرد مسؤولون أمريكيون فورًا على طلب للتعليق.

ولا يزال هناك 20 ناقلة نفط على الأقل مصطفة قبالة تركيا تواجه مزيدًا من التأخير للعبور من موانئ روسيا على البحر الأسود إلى البحر المتوسط مع تسابق الشركات المشغلة للامتثال للوائح التأمين الجديدة التي أقرتها تركيا في وقت سابق من الشهر.

أمريكا تركيا الاتحاد الأوروبي روسيا بريطانيا اسعار النفط ناقلات النفط

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