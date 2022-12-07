وزير الخارجية: المجلس التنسيقي الثلاثي مع الأردن والعراق بحث مجالات التعاون

قال سامح شكري، وزير الخارجية ، إن آلية العمل الثلاثية مع كل من الأردن والعراق، تهدف إلى تعزيز الروابط القائمة بين الدول الثلاث، اعتمادًا على التكامل الحاصل بينها، والفرص الاقتصادية المتاحة، للعمل من أجل تحقيق المصالح المشتركة.

وأوضح "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري خارجية الأردن والعراق بالعاصمة الأردنية عمّان ، عرضته شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الدول الثلاث مستمرة في العمل على التنسيق الوثيق بينها، ودعم العراق كمكون رئيسي للعمل العربي المشترك ودعم استقرار المنطقة.

وأضاف أن المجلس التنسيقي الثلاثي ناقش مجالات التعاون، مؤكدًا أنه سيتم عقد اجتماع آخر في بغداد، لمراجعة الخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ المشروعات المختلفة، وبحث مجالات التعاون الأخرى.

وأشار وزير الخارجية إلى أهمية المرحلة المقبلة، خاصة وأن الدول الثلاث تواجه تحديات اقتصادية وجيوسياسية وعلى مستوى الأمن الغذائي والطاقة، مؤكدًا أن هذه التحديات تعزز الحاجة لمزيد من التعاون بين الدول.