الإنتهاء من تطهير شبكة الصرف أبوخطوة بالبحيرة وإزالة آثار المياه من الشوارع

تابع نبيل عبد القادر نائب رئيس مجلس مدينة دمنهور، لشئون القرى بمحافظة البحيرة، أعمال تطهير شبكة الصرف الصحي بشوارع عزبة ابوخطوة التابعة لمجلس قرية سنهور .



وحرص منصور صقر رئيس مجلس قرية سنهور، يرافقة أيمن رجب، ويحيي الجنادي مدير المكتب الفني لمجلس القرية، على التواجد بعزبة ابوخطوة بمعدات محافظة البحيره ومجلس قرية سنهور، لمتابعة أعمال تطهير شبكة الصرف الصحي وإزالة المياه من الشوارع وتمهيد الطريق الرئيسي للعزبة واصلاحه لضمان انسيابية حركة لأهالي بالعزبة.



ويأتي ذلك في إطار المتابعة الدورية لكافة الجهود التي تقوم بها محافظة البحيرة بكافة القطاعات والمراكز والقرى، بتعليمات من الدكتور نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وكامل غطاس رئيس مجلس مدينة دمنهور ، ونبيل عبد القادر نائب رئيس مجلس المدينه لشئون القرى .

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