عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإنتهاء من تطهير شبكة الصرف أبوخطوة بالبحيرة وإزالة آثار المياه من الشوارع

صدى البلد

تابع  نبيل عبد القادر نائب رئيس مجلس مدينة دمنهور، لشئون القرى بمحافظة البحيرة، أعمال تطهير شبكة الصرف الصحي بشوارع عزبة ابوخطوة التابعة لمجلس قرية سنهور .
 

وحرص منصور صقر رئيس مجلس قرية سنهور، يرافقة أيمن رجب، ويحيي الجنادي مدير المكتب الفني لمجلس القرية، على التواجد بعزبة ابوخطوة بمعدات محافظة البحيره ومجلس قرية سنهور، لمتابعة أعمال تطهير شبكة الصرف الصحي وإزالة المياه من الشوارع وتمهيد الطريق الرئيسي للعزبة واصلاحه لضمان انسيابية حركة لأهالي بالعزبة. 
 

ويأتي ذلك في إطار المتابعة الدورية لكافة الجهود التي تقوم بها محافظة البحيرة بكافة القطاعات والمراكز والقرى، بتعليمات من الدكتور نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وكامل غطاس رئيس مجلس مدينة دمنهور ، ونبيل عبد القادر نائب رئيس مجلس المدينه لشئون القرى .

IMG-20221207-WA0040
IMG-20221207-WA0040
IMG-20221207-WA0037
IMG-20221207-WA0037
IMG-20221207-WA0036
IMG-20221207-WA0036
IMG-20221207-WA0035
IMG-20221207-WA0035
IMG-20221207-WA0034
IMG-20221207-WA0034
IMG-20221207-WA0033
IMG-20221207-WA0033
IMG-20221207-WA0032
IMG-20221207-WA0032
IMG-20221207-WA0031(2)
IMG-20221207-WA0031(2)
IMG-20221207-WA0031(1)
IMG-20221207-WA0031(1)
IMG-20221207-WA0031
IMG-20221207-WA0031
IMG-20221207-WA0029
IMG-20221207-WA0029
٢٠٢٢١٢٠٧_١٦٠٤٥٥
٢٠٢٢١٢٠٧_١٦٠٤٥٥
٢٠٢٢١٢٠٧_١٦٠٤٥٤
٢٠٢٢١٢٠٧_١٦٠٤٥٤
٢٠٢٢١٢٠٧_١٦٠٤٥٣
٢٠٢٢١٢٠٧_١٦٠٤٥٣
محافظة البحيرة مدينة دمنهور عزبة أبوخطوة الصرف الصحى محافظ البحيرة مجلس مدينة دمنهور نائب رئيس مجلس المدينة نائب محافظ البحيرة نبيل عبد القادر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القومي للتأمين الاجتماعي: رفع سن المعاش تدريجيا ليصل لـ 65 عاما

2024.. قرار جديد يطبق بالمدارس لأول مرة في تاريخ التعليم المصري

الحق بيع.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال الأسابيع المقبلة.. فيديو

قبل مرور 24 ساعة.. القبض على المتهم بقتل بنداري حمدي محامي كرداسة

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يتراجع 130 جنيها

استولي علي 4 مليارات جنيه.. قرار جديد ضد رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر

أول رد فعل لحسين فهمى بعد الهجوم عليه من نجل حسن يوسف

خالد الغندور يطالب بإيقاف حكم الفار في مباراة الأهلي وغزل المحله

ترشيحاتنا

انقسامات داخل الصفوف الإسرائيلية.. ما تأثير الاتفاق الائتلافي على فلسطين؟

قرار عاجل بمنع دخول العمالة المصرية إلى الكويت .. اعرف الأسباب

لتوثيق العلاقة التاريخية مع العرب.. الصين تستعين بكلمات منسوبة للنبي محمد| شاهد

حصاد الأوقاف2022.. تنفيذ 220 برنامجا تدريبيا تأهيليا ومتخصصا لـ23 ألف إمام وواعظة

السعودية: العلاقات مع الصين إستراتيجية.. ونتطلع للعمل مع الأشقاء خلال قمم الرياض

وزير الخارجية: المجلس التنسيقي الثلاثي مع الأردن والعراق بحث مجالات التعاون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تثير ضجة بعد خلعها الحجاب.. ابنة ماجد المصري بإطلالة ملفتة

خبر مفرح لمرضى سرطان البنكرياس ..اكتشاف جزيء يوقف نمو الخلايا المصابة

في عيد ميلادها الـ30.. 10 صور لـ سارة سلامة تثير الجدل| شاهد

احذر منها .. 6 عادات صحية تضر مينا الأسنان

فيديو

Skarone .. كل ما تريد معرفته عن سكاروان متصدر التريند "فيديوجراف"

محاولة للإطاحة بحكومة ألمانيا..تفكيك شبكة واعتقال 25 شخصا وروسيا تنفي علاقتها "فيديوجراف"

حبس وغرامة.. ليلى غفران أمام القضاء بسبب محاميها السابق.. فيديوجراف

اعترافات صادمة .. تطورات واقعة حضانة الأطفال بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ