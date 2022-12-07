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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية: العلاقات مع الصين إستراتيجية.. ونتطلع للعمل مع الأشقاء خلال قمم الرياض

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان للرئيس الصيني شي جين بينج، بزيارة المملكة لعقد قمة سعودية - صينية، تؤكد على عزم المملكة والصين نحو تعزيز العمل المشترك، وتطوير العلاقات الاستراتيجية.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، قال وزير الخارجية السعودي، إن “العلاقات بين المملكة والصين استراتيجية ووثيقة في ظل التطورات والتغيرات التي تشهدها الساحة الدولية”، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين تتميز بالصداقة والثقة المتبادلة والتعاون والتنسيق المستمر، منوهاً بما أسهمت به اللجنة السعودية ـ الصينية المشتركة رفيعة المستوى، من تطوير للعلاقات بين البلدين في العديد من المجالات.

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وأوضح أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة والصين تسير بخطواتٍ متسارعة في ظل رؤية المملكة 2030، ومبادرة الحزام والطريق، اللتين تطرحان فرصاً واعدة للتعاون والمنفعة المتبادلة والتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الصين تحتل المركز الأول كشريك تجاري للمملكة، والمركز الأول كوجهة للصادرات والواردات السعودية منذ عام 2018.

ولفت إلى أن حجم التجارة البينية بلغ 309 مليارات ريال في العام 2021 بزيادة 39% عن العام 2020.

وقال بن فرحان، إن السعودية تتطلع للعمل مع جمهورية الصين الصديقة والأشقاء في دول الخليج والدول العربية من خلال القمم الثلاث التي تستضيفها العاصمة الرياض على تكثيف التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، تحقيقاً لتطلعات دولنا وشعوبنا نحو المزيد من الأمن والاستقرار والرفاه والازدهار للجميع.

الملك سلمان الخليج الصين فيصل بن فرحان دول الخليج

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