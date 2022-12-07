بورصة السيارات.. زيادة 90 ألف جنيه في أسعار تويوتا CHR موديل 2022

شهدت أسعار السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات تويوتا CHR موديل 2022 زيادة رسمية جديدة وصلت لـ 90 ألف جنيه، وتقدم في السوق المصري بفئة واحدة فقط، وتتميز بتصميمها الشبابي، كما تأتي بباقة من أحدث تجهيزات الأمن والسلامة وأنظمة مساعدة السائق.

تويوتا CHR موديل 2022

مواصفات السيارة تويوتا CHR موديل 2022

تتوفر السيارة تويوتا CHR موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1200 سي سي تيربو، يضخ قوة تصل الى 113 حصانا، و 185 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات CVT، بنظام جر أمامي.

وبفضل هذه المواصفات تتسارع تويوتا CHR موديل 2022 انطلاقا من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 10.9 ثانية.

تويوتا CHR موديل 2022

جاءت السيارة تويوتا CHR موديل 2022 بعدد من التجهيزات أبرزها شاشة 8 بوصات تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا لسهولة التحكم، ومفتاح بصمة، وسبولير خلفي رياضي المظهر، بالإضافة إلى اضاءة نهارية بتقنية LED، ومكيف للهواء اوتوماتيكي، وجنوط رياضية 17 بوصة، مع شبكات امامية باللون الأسود.

تويوتا CHR موديل 2022

تأتي السيارة تويوتا CHR موديل 2022 بأبعاد هيكلية بلغت 4390 مم للطول الكلي، 1795 مم للعرض الكلي، و 1555 للارتفاع الكلي، بينما بلغ قياس قاعدة العجلات نحو 2640 مم.

تويوتا CHR موديل 2022

السعر الرسمي الجديد للسيارة تويوتا CHR موديل 2022 في السوق المصري

يبلغ سعر السيارة تويوتا CHR موديل 2022 نحو 690,000 ألف جنيه، بدلاً من 600,000 الف جنيه.