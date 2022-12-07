رسمياً.. غياب نجم الزمالك عن مباراة بيراميدز

يفتقد نادي الزمالك، خدمات لاعبه محمد أشرف روقا، في مباراة بيراميدز، القادمة في بطولة الدوري لتعرضه للإيقاف.

وحصل محمد أشرف روقا على بطاقة صفراء في مباراة الزمالك اليوم أمام طلائع الجيش، وهي البطاقة الصفراء الثالثة له، مما يغيب عن مباراة بيراميدز.

الزمالك يفوز برباعية

وحقق الزمالك فوزا مستحقا على طلائع الجيش بـ 4 أهداف دون رد في المباراة التى جمعت الفريقين، اليوم، علي ملعب استاد الكلية الحربية، في الجولة السادسة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة يقفز الزمالك إلى وصافة الدوري المصري برصيد 11 نقطة، خلف النادي الأهلي الذي يتصدر جدول المسابقة برصيد 15 نقطة، بينما تجمد طلائع الجيش فى المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط.

افتتح الزمالك، التهديف، فى الدقيقة 44 عن طريق زيزو بعد تنفيذ عرضية من ركلة حرة مباشرة لتمر من أمام الجميع وتخدع حارس مرمي طلائع الجيش وتسكن الشباك.

وأضاف الزمالك الهدف الثاني فى الدقيقة 58 عن طريق إمام عاشور من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.

وجاء هدف الزمالك الثالث فى الدقيقة 84 عن طريق أحمد فتوح بعد تمريرات بينه وبين إمام عاشور ليضعه فى إنفراد تام ويسدد كرة “ لوب” فى شباك عماد السيد .

وأحرز يوسف أسامة نبية هدف عالمى فى الدقيقة 95 بعد مراوغة 5 لاعبين ويسددها بقوة فتسكن شباك طلائع الجيش .

وكاد طلائع الجيش يباغت مرمى الزمالك عن طريق خالد قمر فى الدقيقة 4 ، بعد تمريرة خاطئة من روقا ،تصل لـ خالد قمر ويسدد كرة من منتصف الملعب مستغلاً تقدم محمد عواد ولكن تمر بجوار القائم .

وألغى حكم مباراة الزمالك وطلائع الجيش هدفاً للزمالك فى الدقيقة 21 أحرزه حمزة المثلوثى من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء؛ بداعى التسلل، وسط جدال من لاعبي الزمالك بعد قرار الـ فار.

وتصدى عماد السيد، حارس مرمي طلائع الجيش، لركلة جزاء لنادي الزمالك سددها أحمد مصطفى زيزو فى الدقيقة 76.