عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسمياً.. غياب نجم الزمالك عن مباراة بيراميدز

صدى البلد

يفتقد نادي الزمالك، خدمات لاعبه محمد أشرف روقا، في مباراة بيراميدز، القادمة في بطولة الدوري لتعرضه للإيقاف.

وحصل محمد أشرف روقا على بطاقة صفراء في مباراة الزمالك اليوم أمام طلائع الجيش، وهي البطاقة الصفراء الثالثة له، مما يغيب عن مباراة بيراميدز.

الزمالك يفوز برباعية

وحقق الزمالك فوزا مستحقا على طلائع الجيش بـ 4 أهداف دون رد في المباراة التى جمعت الفريقين، اليوم، علي ملعب استاد الكلية الحربية، في الجولة السادسة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة يقفز الزمالك إلى وصافة الدوري المصري برصيد 11 نقطة، خلف النادي الأهلي الذي يتصدر جدول المسابقة برصيد 15 نقطة، بينما تجمد طلائع الجيش فى المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط.

افتتح الزمالك، التهديف، فى الدقيقة 44 عن طريق زيزو بعد تنفيذ عرضية من ركلة حرة مباشرة لتمر من أمام الجميع وتخدع حارس مرمي طلائع الجيش وتسكن الشباك.

وأضاف الزمالك الهدف الثاني فى الدقيقة 58 عن طريق إمام عاشور من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.

وجاء هدف الزمالك الثالث فى الدقيقة 84 عن طريق أحمد فتوح بعد تمريرات بينه وبين إمام عاشور ليضعه فى إنفراد تام ويسدد كرة “ لوب” فى شباك عماد السيد .

وأحرز يوسف أسامة نبية هدف عالمى فى الدقيقة 95 بعد مراوغة 5 لاعبين ويسددها بقوة فتسكن شباك طلائع الجيش .

وكاد طلائع الجيش يباغت مرمى الزمالك عن طريق خالد قمر فى الدقيقة 4 ، بعد تمريرة خاطئة من روقا ،تصل لـ خالد قمر ويسدد كرة من منتصف الملعب مستغلاً تقدم محمد عواد ولكن تمر بجوار القائم .

وألغى حكم مباراة الزمالك وطلائع الجيش هدفاً للزمالك فى الدقيقة 21 أحرزه حمزة المثلوثى من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء؛ بداعى التسلل، وسط جدال من لاعبي الزمالك بعد قرار الـ فار.

وتصدى عماد السيد، حارس مرمي طلائع الجيش، لركلة جزاء لنادي الزمالك سددها أحمد مصطفى زيزو فى الدقيقة 76.

الزمالك طلائع الجيش بيراميدز روقا الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القومي للتأمين الاجتماعي: رفع سن المعاش تدريجيا ليصل لـ 65 عاما

2024.. قرار جديد يطبق بالمدارس لأول مرة في تاريخ التعليم المصري

الحق بيع.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال الأسابيع المقبلة.. فيديو

قبل مرور 24 ساعة.. القبض على المتهم بقتل بنداري حمدي محامي كرداسة

أسعار الذهب بمصر تنخفض خلال الفترة المقبلة .. تفاصيل مهمة

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يتراجع 130 جنيها

الفرخة بـ10 جنيه وزيت هدية | حكاية بائع دواجن في شبرا الخيمة

رسميا.. تحرك عاجل من برلمان المكسيك ضد ميسي

ترشيحاتنا

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس .. فيديو

الحمام مشترك .. أحمد موسى يروي موقفًا محرجًا لـ وزير روسي على الهواء

أول تعليق من أمريكا علي عزل رئيس بيرو بيدرو كاستيلو

الأهلي ينفرد والزمالك يلاحقه ..ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم

بالدليل .. رد قاطع من الحكومة على شائعة إفلاس مصر

أمريكا ترد على تصريحات بوتين بشأن الأسلحة النووية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرخة بـ10 جنيه وزيت هدية | حكاية بائع دواجن في شبرا الخيمة

مرسيدس.. ميكيب أرتيست شهيرة تثير الجدل بجلسة تصوير| والجمهور: كل دي فلوس

الجمهور يتغزل في آيتن عامر بعد فقدان وزنها

مش مكسوفة.. بسمة وهبة بإطلالة جريئة تثير غضب السوشيال ميديا

فيديو

ما هي لعبة تشارلي وأخطارها .. وتعليق التعليم ..فيديو جراف

Skarone .. كل ما تريد معرفته عن سكاروان متصدر التريند "فيديوجراف"

محاولة للإطاحة بحكومة ألمانيا..تفكيك شبكة واعتقال 25 شخصا وروسيا تنفي علاقتها "فيديوجراف"

حبس وغرامة.. ليلى غفران أمام القضاء بسبب محاميها السابق.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ