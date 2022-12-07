شاهد.. البوستر الرسمي لمسرحية غادة عادل فرصة سعيدة

تستعد الفنانة غادة عادل خلال أيام قليلة من الآن للعرض الأول لمسرحيتها الجديدة فرصة سعيدة، والتى تشارك بها فى موسم الرياض المقام حاليًا فى السعودية.



وطرحت الصفحة الرسمية لفعاليات موسم الرياض البوستر الدعائى الأول للمسرحية والذى كشف عن قائمة أبطاله وتضم غادة عادل وشريف سلامة ومحمد عبد الرحمن توتا ومنير مكرم ومحمد شاهين ومحمد رضوان ومن إخراج الدكتور أشرف زكي.



المسرحية يتم عرضها ابتداء من يوم 14 من شهر ديسمبر الحالي، وحتى يوم 18 من نفس الشهر على مسرح محمد العلي بالرياض.





آخر أعمال غادة عادل

يذكر أن آخر أعمال غادة عادل فيلم 11:11 بطولة إياد نصار وإنجي المقدم وعمر الشناوي ومحمد الشرنوبي ونور إيهاب ومن تأليف ياسر عبد الباسط وإخراج كريم أبو زيد.





تفاصيل فيلم 11:11

وتدور أحداث الفيلم حول سعيد المحامي وثلاث شخصيات، عاليا، زين، راضي، يضعهم القدر في طريق طلقة طائشة من مسدس سعيد الذي يقدم على الانتحار داخل سيارته.



و كل شخصية من الشخصيات لديها صراعها في الحياة، والذي يضع كلا منهم أمام اختيار صعب، ويجب على كل منهم حسم قراره بالاختيار بين عدة قرارات غاية في الصعوبة.