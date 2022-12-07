مدحت منسي: يجب إتاحة دفع وديعة سيارات المصريين بالخارج بالريال السعودي.. فيديو

كشف المهندس المصري مدحت منسي، كبير مهندسي التلفزيون السعودي، تفاصيل مبادرة سيارات المصريين بالخارج؛ مؤكدًا أنها جاءت مبشرة بداية انطلاقها؛ وبعد ذلك شعرنا بعدم تكافؤ الفرص فيها بين دولة وأخرى.



وقال منسي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، من العاصمة السعودية الرياض، إن هناك شائعات انتشرت عن المبادرة منها أن السيارات في المبادرة من دول الخليج لا يدعمها وكلاء؛ وهي واحدة من الأمور المدمرة، إلى جانب مسألة فتح الحساب قبل 3 أشهر؛ التي وصفها بأنها نقطة سلبية.

وأضاف أنه فيما يخُص دول الخليج أكد أنها ليست دول هجرة مثل أوروبا؛ إنما دول استقرار لفترة معينة للمصريين الموجودين فيها؛ لافتًا إلى أن المصريين بالخليج، في الغالب استثماراتهم موجودة بمصر؛ إلى جانب إيداع مبلغ الوديعة في الحساب مع قيمة الجمارك؛ كان واحدًا من ضمن النقاط السلبية التي كانت تحتاج مراعاة.

واستطرد: «كنت ناوي أنّزل سيارة 1300 سي سي، ومبلغ الوديعة بلغ حوالي 20 ألف دولار، وحوالي 20 ألف دولار ثمن السيارة؛ وهذا المبلغ مش هيكون موجود مع كل الناس»، مطالبًا بإتاحة إمكانية دفع ثمن الوديعة بعملات أخرى غير الدولار الأمريكي؛ مثل الريال السعودي.