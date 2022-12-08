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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ثقب طبلة الأذن.. أضرار وخيمة عند استخدام اعواد القطن

ثقب طبلة الأذن ...أضرار
ثقب طبلة الأذن ...أضرار وخيمة عند أستخدام اعواد القطن

أعواد قطن الأذن من الأشياء التي يستغني عنها الكثير من الأشخاص بهدف تنظيف الأذن من الشمع، ولكن لا يعرف الكثير مدى أضرارها و خطورتها.

قال الدكتور أسامة أرميا، استشاري باطني، أن اعواد قطن الأذن من الممكن مع مرور الوقت تتسب في ثقب طبلة الأذن، وذلك بسبب استخدامنا المتكرر لاعواد القطن يعطي فرصة لدخول اكبر قدر من الجراثيم والميكروبات وتسبب التهاب في الأذن الوسطى والاذن الداخليه وبالتالي ثقب في الطبله.

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كتب الدكتور أسامة أرميا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك:" أن الماده اللزجه بنية اللون اللي ربنا خلقنا بيها لها وظيفه مهمه جدا وهي موجوده في داخل الاذن وهي التصاق الجراثيم والبكتيريا بها ومنع وصولها للاذن الوسطي وبالتالي الاذن الداخليه وتكون بمثابة حماية طبيعيه للاذن."
أضاف:" ولكن بعد استخدام اعواد القطن نقوم بإدخال المادة الشمعيه اللزجه بما فيها من ميكروبات لداخل الاذن عن طريق اعواد القطن نفسها ..وأيضا إزالة المادة الشمعيه بأعواد القطن تسهّل من وصول الميكروبات الي الاذن الوسطي والداخليه ومن ثم طبلة الأذن لانه قمنا بإزالة المادة الشمعيه التي كانت تمنع وصولها."
قال:" تنظيف الاذن يكون من خلال قطعه قماش نظيفه أو منديل معقم ويكون التنظيف في الاذن الخارجيه فقط دول الدخول في مجري الاذن ..وان وجدت اي مشاكل او التهابات او احساس بالألم أو الحرقان أو الحكه لابد من زيارة طبيب انف واذن..أرجوكم توقفوا عن هذه العادة السيئه تماما ده لصحتكم."
 

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