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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بودر بـ 40 مليون جنيه.. حبس فتحي الأبيض بتهمة ترويج المخدرات

ارشيفية
ارشيفية

أمرت نيابة بولاق الدكرور بحبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة بعد ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من مخدر البودر قبل ترويجها على عملائه. 

وارسلت النيابة عينة من المضبوطات الى المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي لفحصها وتحديد أنواعها. 

ووجهت مباحث الجيزة ضربة قاسمة لأكبر عصابة مخدرات ببولاق الدكرور ونجحت في إحباط ترويج كمية كبيرة من مخدر البودر بلغت قيمته قرابة 40 مليون جنيه.  

معلومات وردت للعقيد محمد الصغير مفتش مباحث فرقة الغرب، أكدتها تحريات المقدم محمد سعيد رئيس مباحث بولاق الدكرور، باتجار عاطل شهرته "فتحي الأبيض" في المواد المخدرة متخذًا دائرة القسم مسرحًا لترويج مخدر البودر على عملائه.

تم تشكيل فريق بحث ترأسه العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب، ورصد ضباط مباحث بولاق الدكرور نشاط زعيم العصابة عدة أيام حتى تم تحديد ساعة الصفر لضبطه متلبسًا بعد استئذان النيابة العامة. 

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية ترأسها النقيب إسلام عبد اللطيف معاون مباحث بولاق الدكرور، من ضبط المتهم في أحد الأكمنة وبحيازته 30 كيلو جرام من مخدر البودر وعدد من أمبولات الكيتامين، ومشغولات ذهبية وطبنجة ومبلغ مالي نحو 1.5 مليون جنيه.

وتقدر قيمة المضبوطات بحوالي 40 مليون جنيه، فتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

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