عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دام عزك.. طرح أغنية جديدة لـ أصالة نصري

أصالة نصري
أصالة نصري

أغنية أصالة نصري الجديدة.. طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب- أغنية دام عزك، للفنانة أصالة نصري، بعد فترة من الترويج لها. 

أغنية دام عزك لـ أصالة نصري، من كلمات: احمد علوي، الحان: محمد بودله، توزيع موسيقي: هشام السكران، م صوت وماسترينج:جاسم محمد، إشراف: فائق حسن. 

أغاني أصالة نصري الجديدة 

استقبلت أصالة نصري، 3 أغان جديدة ضمن ألبوم «شايفة فيك»، الأربعاء 7 سبتمبر، وذلك عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

الأغنية الأولى للفنانة أصالة نصري، هو فيديو كليب بعنوان “الرحلة”، والثانية بعنوان “الله جاب”، أما الثالثة والأخيرة فهي بعنوان “إزاي حبيبي”. 

كما أعلنت أصالة أنها سجلت ديو مغربيا مع الفنانة أسماء لمنور من إنتاج شركة “روتانا”، كما تحضر لديو جديد مع صديقها الفنان رامي صبري.

وقالت أصالة، في تصريحات لها على هامش حفلها بجدة، إنها اتخذت العديد من القرارات فيما يخص حفلاتها مؤخرا، منها تقديم أغنيات لمطربين آخرين في كل حفل سواء كانوا معاصرين أو من نجوم الطرب الأصيل.
 

أحدث أعمال أصالة 

حققت أغنية الفنانة أصالة نصري التي تحمل اسم "غلبان" 7 ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب" بعد 9 أيام من طرحها.

أصالة اصالة نصرى أغنية أصالة نصري دام عزك أغنية دام عزك أغاني أصالة نصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القومي للتأمين الاجتماعي: رفع سن المعاش تدريجيا ليصل لـ 65 عاما

2024.. قرار جديد يطبق بالمدارس لأول مرة في تاريخ التعليم المصري

1700 جنيه.. تراجع حاد لسعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21

الحق بيع.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال الأسابيع المقبلة.. فيديو

الفرخة بـ10 جنيه وزيت هدية | حكاية بائع دواجن في شبرا الخيمة

قبل مرور 24 ساعة.. القبض على المتهم بقتل بنداري حمدي محامي كرداسة

أسعار الذهب بمصر تنخفض خلال الفترة المقبلة .. تفاصيل مهمة

بصورة من مهرجان البحر الأحمر.. حسين فهمي يتجاهل هجوم نجل حسن يوسف

موضوعات متعلقة

حفظك الله يا أبو خالد.. نجوم العرب يغنون لـ محمد بن زايد

في ذكراها.. قصة السيارة المرسيدس وطلاق فايزة أحمد

أنتي حلوة.. أبو يطرح أغنيته الجديدة ويترجمها لـ الهيروغليفية

بمساحة 30 ألف متر.. بناء مجمع استوديوهات شامل ومتطور بمحافظة العلا السعودية

في ذكرى ميلادها.. سهير الباروني تهاجم الزعيم بعد تصريحاته عن عمل الفنانات|نوستالجيا

أحمد السقا لمنتقدي "سيدتي الجميلة": ليه تحرموني أقدم حاجة عن فؤاد المهندس

بالحب.. أسامة منير في برنامج جديد على قناة O Plus

وداعا فارس الكلمة.. كريم عبد العزيز ينعى مفيد فوزى

ترشيحاتنا

العرب وتوازنات القوة السياسية.. 5 أهداف يسعون لتحقيها من القمة الصينية

ميزانية السعودية 2022 تحقق أول فائض في 9 سنوات

برج الحوت .. حظك اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022 : لا تستسلم

بـ 2500 جنيه.. تسريبات عن أرخص موبايل قادم من سامسونج

برج العقرب .. حظك اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022 : متفكرش كتير

برج الميزان .. حظك اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022 : ترقية قريباً

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يؤدي لقطع في النخاع الشوكي وارتجاج بالمخ.. ترند الموت بين طلبة المدارس

سيدة الكشري.. أم يوسف تتجول في الشوارع لبيع الأكل البيتي للعمال|فيديو

بفستان ميتالك.. هيفاء وهبي تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

طريقة عمل كيك الفواكه الجافة.. المقادير والخطوات

فيديو

ما هي لعبة تشارلي وأخطارها .. وتعليق التعليم ..فيديو جراف

Skarone .. كل ما تريد معرفته عن سكاروان متصدر التريند "فيديوجراف"

محاولة للإطاحة بحكومة ألمانيا..تفكيك شبكة واعتقال 25 شخصا وروسيا تنفي علاقتها "فيديوجراف"

حبس وغرامة.. ليلى غفران أمام القضاء بسبب محاميها السابق.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ