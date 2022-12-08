دام عزك.. طرح أغنية جديدة لـ أصالة نصري

أغنية أصالة نصري الجديدة.. طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب- أغنية دام عزك، للفنانة أصالة نصري، بعد فترة من الترويج لها.

أغنية دام عزك لـ أصالة نصري، من كلمات: احمد علوي، الحان: محمد بودله، توزيع موسيقي: هشام السكران، م صوت وماسترينج:جاسم محمد، إشراف: فائق حسن.

أغاني أصالة نصري الجديدة

استقبلت أصالة نصري، 3 أغان جديدة ضمن ألبوم «شايفة فيك»، الأربعاء 7 سبتمبر، وذلك عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

الأغنية الأولى للفنانة أصالة نصري، هو فيديو كليب بعنوان “الرحلة”، والثانية بعنوان “الله جاب”، أما الثالثة والأخيرة فهي بعنوان “إزاي حبيبي”.

كما أعلنت أصالة أنها سجلت ديو مغربيا مع الفنانة أسماء لمنور من إنتاج شركة “روتانا”، كما تحضر لديو جديد مع صديقها الفنان رامي صبري.

وقالت أصالة، في تصريحات لها على هامش حفلها بجدة، إنها اتخذت العديد من القرارات فيما يخص حفلاتها مؤخرا، منها تقديم أغنيات لمطربين آخرين في كل حفل سواء كانوا معاصرين أو من نجوم الطرب الأصيل.



أحدث أعمال أصالة

حققت أغنية الفنانة أصالة نصري التي تحمل اسم "غلبان" 7 ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب" بعد 9 أيام من طرحها.