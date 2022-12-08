رضا شحاتة: الأخطاء التحكيمية حرمت الداخلية من الفوز على فاركو.. فيديو

قال رضا شحاتة المدير الفني السابق لفريق الداخلية، إن فريقه قدم مباراة جيدة أمام فاركو في الجولة السادسة من بطولة الدوري.



وأضاف رضا شحاتة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن فريقه يعاني من كثرة الإصابات، مردفا «قدمنا أداءً مميزًا خلال المباراة، والتوفيق لم يحالفنا في الفرص التي اتيحت لنا».



وواصل رضا شحاتة، أن أخطاء التحكمية التي ظهرت اليوم في مباراة فاركو، حرمت الداخلية الفوز وحصد الثلاث نقاط متسائلاً «مش عارف ليه عوزين يحرموا الفريق من تحقيق الفوز».



وتابع رضا شحاتة، أن الفريق يحتاج لتحقيق الفوز من أجل كسب الثقة لدي اللاعبين لاستكمال مشوارهم وتحسين موقفهم في جدول ترتيب الدوري.



واختتم رضا شحاتة تصريحاته، أن الفريق أغلق صفحة مباراة فاركو ويبدأ استعداداته لمباراة غزل المحلة في الجولة السابعة من بطولة الدوري.



