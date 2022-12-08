حسن شاكوش يشارك جمهوره بصورة له.. ويعلق: اللهم ارزقنا الخير

شارك مطرب المهرجانات حسن شاكوش ،جمهوره بـ صورة له عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وكتب حسن شاكوش “ اللهم ارزقنا الخير ”.

يذكر أن قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش، إن اختياره من قبل فيفا ضمن قائمة المشاركين في احتفالات كأس العالم بقطر 2022، كان له شروط.

وأضاف حسن شاكوش، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن القائمين على تنظيم الاحتفال تواصلوا مع مدير أعماله، قائلا: "اختياري كان بناءً على شعبيتي، والناس بتوع الفيفا مش هيجيبوا عاطل على باطل أو حد مش معروف، أنا عندي أرقام مشاهدات فلكية على اليوتيوب، والحفل هيكون حاضره من 60 إلى 80 ألف متفرج.

وكان آخر أعمال شاكوش هى أغنية "حنيلي" من كلمات إسلام المصري وألحان حسن شاكوش وتوزيع موسيقى إسلام ساسو ومن إنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر، والكليب من إخراج هادي الباجوري، بعد أغنية "حبيبتي" التي ظهرت فيها الفنانة ياسمين رئيس.