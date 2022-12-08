عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسن شاكوش يشارك جمهوره بصورة له.. ويعلق: اللهم ارزقنا الخير

صدى البلد

شارك مطرب المهرجانات حسن شاكوش ،جمهوره بـ صورة له عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

 

وكتب حسن شاكوش “ اللهم ارزقنا الخير  ”.

 

يذكر أن قال مطرب المهرجانات حسن  شاكوش، إن اختياره من قبل فيفا ضمن قائمة المشاركين في احتفالات كأس العالم بقطر 2022، كان له شروط.

وأضاف حسن شاكوش، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن القائمين على تنظيم الاحتفال تواصلوا مع مدير أعماله، قائلا: "اختياري كان بناءً على شعبيتي، والناس بتوع الفيفا مش هيجيبوا عاطل على باطل أو حد مش معروف، أنا عندي أرقام مشاهدات فلكية على اليوتيوب، والحفل هيكون حاضره من 60 إلى 80 ألف متفرج.

 

 وكان آخر أعمال شاكوش هى أغنية "حنيلي" من كلمات إسلام المصري وألحان حسن شاكوش وتوزيع موسيقى إسلام ساسو ومن إنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر، والكليب من إخراج هادي الباجوري، بعد أغنية "حبيبتي" التي ظهرت فيها الفنانة ياسمين رئيس.

 

مصر كأس العالم ياسمين رئيس حسن شاكوش القاهرة والناس يوتيوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القومي للتأمين الاجتماعي: رفع سن المعاش تدريجيا ليصل لـ 65 عاما

2024.. قرار جديد يطبق بالمدارس لأول مرة في تاريخ التعليم المصري

الحق بيع.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال الأسابيع المقبلة.. فيديو

الفرخة بـ10 جنيه وزيت هدية | حكاية بائع دواجن في شبرا الخيمة

قبل مرور 24 ساعة.. القبض على المتهم بقتل بنداري حمدي محامي كرداسة

1700 جنيه.. تراجع حاد لسعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21

بصورة من مهرجان البحر الأحمر.. حسين فهمي يتجاهل هجوم نجل حسن يوسف

أسعار الذهب بمصر تنخفض خلال الفترة المقبلة .. تفاصيل مهمة

ترشيحاتنا

أكثر من 900 جرام..راكب بمطار القاهرة يهرب مشغولات ذهبية مخبأة حول جسمه|صور

شفاء فوري لكل مسحور.. 17 آية رددها 7 مرات على كوب من الماء

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصرى

خالد عبد العزيز: لم أفكر في الترشح لانتخابات نادي الزمالك.. فيديو

الزمالك ينهي تعاقده مع زكريا الوردي رسميا

تراجع حاد فى أسعار الذهب.. وجرام 21 يسجل 1680 جنيهاً

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كفتة محشية اقتصادية.. بأسهل الخطوات

يؤدي لقطع في النخاع الشوكي وارتجاج بالمخ.. ترند الموت بين طلبة المدارس

سيدة الكشري.. أم يوسف تتجول في الشوارع لبيع الأكل البيتي للعمال|فيديو

بفستان ميتالك.. هيفاء وهبي تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

ما هي لعبة تشارلي وأخطارها .. وتعليق التعليم ..فيديو جراف

Skarone .. كل ما تريد معرفته عن سكاروان متصدر التريند "فيديوجراف"

محاولة للإطاحة بحكومة ألمانيا..تفكيك شبكة واعتقال 25 شخصا وروسيا تنفي علاقتها "فيديوجراف"

حبس وغرامة.. ليلى غفران أمام القضاء بسبب محاميها السابق.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ