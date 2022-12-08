١٠٠٪ نسبة تنفيذ ميكنة المرتبات بجنوب سيناء

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن نسبة تنفيذ ميكنة المرتبات بجنوب سيناء بلغت نسبة ١٠٠٪ وذلك بعد اطلاع محافظ جنوب سيناء على نتيجة تنفيذ نظام إدارة المرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة ال PAYROLL لديوان عام المحافظة والجهات الإدارية التابعة له حيث قام المحاسب هيثم سالم عوف مدير المديرية المالية بعرض خطة ومراحل التنفيذ بنطاق المحافظة.

والجدير بالذكر أن تنفيذ نظام إدارة المرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة ال PAYROLL جرى تنفيذه على ثلاث مراحل متعاقبة هي مرحلة تجهيز البيانات وإرسالها لإدارة المشروع بوزارة المالية ثم مرحلة تدريب مدخل ومراجع بيانات استحقاقات العاملين ومدير الاستحقاقات ومراجع الحسابات ومدير ووكيل الحسابات بكافة الجهات الإدارية بقاعة تدريب المديرية المالية بجنوب سيناء يليها مرحلة التفعيل والعمل بالنظام لتصبح نسبة التنفيذ 100% في نطاق محافظة جنوب سيناء.

ويأتي تنفيذ هذا النظام ضمن خطة الحكومة المصرية بشأن التحول الرقمي للوزارات والمحافظات وميكنة كل الإجراءات والعمليات التي تقوم بها أجهزة الدولة في ضوء رؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة .



فودة

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