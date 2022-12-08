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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوم الموسيقى يدعمون أيمن بهجت قمر بحضور عرض مسرحية "سيدتى الجميلة" بالرياض

عرض مسرحية سيدتي
عرض مسرحية سيدتي الجميلة

حضر مجموعه كبير من الموسيقين ليدعمون صديقهم أيمن بهجت قمر وذلك يدول علي كل الحب والتقدير   لحضور عرض مسرحيه "سيدتي الجميلة" بالرياض وكان ضمن الحضور الفنان رامي جمال والملحن وليد سعد و الشاعر تامر حسين و الملحن محمد يحي و والملحن عزيز الشافعي و الشاعر خالد تاج الدين و الموسيقار محمود طلعت  المنتج ياسر خليل و الملحن والموزع اسلام ذكي و الموسيقار تامر عط الله. 

حيث التقطت صور تذكاريه مع نجوم العرض وعلق كل الحضور على نجاح العرض بشكل مبهر. 

 

أبطال مسرحية سيدتي الجميلة 

ويشارك فى بطولة المسرحية نجوم الكوميديا أحمد السقا وريم مصطفى ومحمد عبد الرحمن توتا و علاء مرسي و محسن منصور و ليلي عز العرب و عبير منير واسامه عبد الله و مصطفي عبد السلام و احمد علي و هاله السعيد و محمود ميليجي و محمد يسري و جابر فراج روئيه اخراجيه جديد مصطفي حسني والعمل الاصلي للمخرج حسن عبد السلام. 

 

عرض مسرحية سيدتي الجميلة
عرض مسرحية سيدتي الجميلة
عرض مسرحية سيدتي الجميلة
عرض مسرحية سيدتي الجميلة
عرض مسرحية سيدتي الجميلة
عرض مسرحية سيدتي الجميلة
عرض مسرحية سيدتي الجميلة
عرض مسرحية سيدتي الجميلة
عرض مسرحية سيدتي الجميلة
عرض مسرحية سيدتي الجميلة
عرض مسرحية سيدتي الجميلة
عرض مسرحية سيدتي الجميلة
عرض مسرحية سيدتي الجميلة
عرض مسرحية سيدتي الجميلة
عرض مسرحية سيدتي الجميلة
عرض مسرحية سيدتي الجميلة
عرض مسرحية سيدتي الجميلة
عرض مسرحية سيدتي الجميلة
عرض مسرحية سيدتي الجميلة
عرض مسرحية سيدتي الجميلة
عرض مسرحية سيدتي الجميلة
عرض مسرحية سيدتي الجميلة
عرض مسرحية سيدتي الجميلة
عرض مسرحية سيدتي الجميلة
عرض مسرحية سيدتي الجميلة
عرض مسرحية سيدتي الجميلة
عرض مسرحية سيدتي الجميلة
عرض مسرحية سيدتي الجميلة
عرض مسرحية سيدتي الجميلة
عرض مسرحية سيدتي الجميلة
عرض مسرحية سيدتي الجميلة
عرض مسرحية سيدتي الجميلة
عرض مسرحية سيدتي الجميلة
عرض مسرحية سيدتي الجميلة
عرض مسرحية سيدتي الجميلة
عرض مسرحية سيدتي الجميلة
عرض مسرحية سيدتي الجميلة
عرض مسرحية سيدتي الجميلة
عرض مسرحية سيدتي الجميلة
عرض مسرحية سيدتي الجميلة
عرض مسرحية سيدتي الجميلة
عرض مسرحية سيدتي الجميلة
عرض مسرحية سيدتي الجميلة
عرض مسرحية سيدتي الجميلة
عرض مسرحية سيدتي الجميلة
عرض مسرحية سيدتي الجميلة
عرض مسرحية سيدتي الجميلة
عرض مسرحية سيدتي الجميلة
عرض مسرحية سيدتي الجميلة
عرض مسرحية سيدتي الجميلة
عرض مسرحية سيدتي الجميلة
عرض مسرحية سيدتي الجميلة
ايمن بهجت قمر سيدتي الجميلة الموسيقين وليد سعد تامر حسين رامي جمال مسرحية سيدتي الجميلة احمد السقا

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