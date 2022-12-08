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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

للوسامة حدود..تعليق طريف من محمد هنيدي على أوت فيت فيلم نبيل الجميل|شاهد

صدى البلد

علق الفنان محمد هنيدي ، اوتفيت فيلم نبيل الجميل دكتور تجميل ، من خلال نشره صورة له عبر صفحتة الرسمية بموقع فيسبوك . 

 

وكتب محمد هنيدى " أخبروا هنيدي ان للوسامة حدود .. وانت قد تخطيت حدودها
اوتفيت فيلم نبيل الجميل دكتور تجميل .. قريبا ". 

 

ويذكر ان احتفل صناع فيلم نبيل الجميل بإنتهاء التصوير تمهيداً لبدء عمليات المونتاج والمكساج، وعرضه خلال العام القادم 2023.

ويضم الفيلم بجانب النجم محمد هنيدي مجموعة كبيرة من النجوم منهم محمد سلام ورحمة أحمد ومحمد ثروت ومحمود حافظ وحجاج عبد العظيم وأحمد فؤاد سليم وضياء الميرغني ومادلين طبر ومحمد الصاوي ومن تأليف أمين جمال وإخراج خالد مرعي.

محمد هنيدي محمود حافظ مادلين طبر محمد سلام أحمد فؤاد سليم أحمد فؤاد

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