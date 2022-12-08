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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أبل تسابق الزمن للكشف عن أولى سياراتها الكهربائية.. اعرف سعرها

صدى البلد

تخطط شركة أبل Apple لإطلاق سيارتها الخاصة، ولكن وفقًا لتقرير حديث، فقد فشلت خطتها الأولية المتمثلة في وجود سيارات تركز على حمل عدد كبير من الركاب بدون عجلة قيادة ومقاعد تواجه بعضها البعض. 

 

يبدو أن شركة التكنولوجيا تتطلع الآن إلى طرح سيارة أكثر تقليدية في السوق، مع ترتيب جلوس تقليدي، وعجلة قيادة فعلية، وسعر أقل من المتوقع.

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ستصل سيارة أبل في عام 2026 وتبلغ تكلفتها أقل من 100000 دولار، في محاولة لجعلها جذابة لمجموعة أكبر من المشترين، حيث كانت الخطة الأصلية على ما يبدو هي إنشاء سيارة مشابهة من حيث المفهوم لمركبة Canoo Lifestyle، والتي ستتمحور حول مقصورة متطورة تشبه الليموزين ونظام قيادة ذاتية من المستوى الخامس.

نظرًا للسعر الجديد المتوقع، يبدو أن سيارة أبل الكهربائية الجديدة ستكون منافسًا مباشرًا لسيارات مثل Tesla Model S أو Mercedes-Benz EQS، على الرغم من أنها قد لا تأتي بنفس التصميم الشبيه بسيارة السيدان، فهي ستتميز بتصميم شبيه لسيارات الكروس أوفر ، لتوفير مساحة داخلية أكبر لحمل الأشخاص والتي ستوفر أقصى مساحة داخلية ممكنة لقاعدة عجلاتها.

 

لم تستقر شركة أبل بعد على التصميم النهائي لسيارتها، والتي تعتبر حاليًا في مرحلة ما قبل النموذج الأولي، لذلك فهي تخطط لوضع اللمسات الأخيرة على التصميم في العام المقبل، على الرغم من البدء في اختبار النماذج الأولية الفعلية في عام 2024 أو 2025 ، وهو ما يبدو وكأنه إطار زمني قصير لشركة ليس لديها خبرة في صناعة السيارات.

 

مازالت أبل تبحث عن شريك سيارات لإقراضها منصة يمكنها بناء سيارتها حولها، ومن غير المعروف ما إذا كان قد تم إبرام صفقة أم لا، المفاوضات الجادة الوحيدة التي أجرتها كانت مع فولكس فاجن قبل حوالي عامين، لكن الصفقة لم تتم.

 

في عام 2021، أعرب هربرت دييس الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن، عن شكوكه بشأن سيارة أبل، مشيرًا إلى أن الجهد المبذول لتقديم سيارة إلى السوق كبير جدًا.

 

لدى أبل حاليًا حوالي 1000 شخص يعملون في المشروع، وهي تجرب بالفعل تقنيات مختلفة على متن سيارات اختبار من لكزس، مع إجراء الكثير من الاختبارات على مسار سابق لشركة كرايسلر تم شراؤه في عام 2021 مقابل 125 مليون دولار. 

 

وفي عام 2019، فصلت الشركة حوالي 200 موظف يعملون في المشروع (يسمىProject Titanفي ذلك الوقت) وفي مايو تعرضت لضربة أخرى عندما غادر CJ Moore (الذي خدم سابقًا مدير برنامج Autopilot في تسلا) الشركة بعد أقل منذ أنضمامه.

الكهربائية آبل Apple Tesla Model S mercedes لكروس اوفر

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