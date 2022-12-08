والله وعملوها الرجالة.. حمادة هلال يهنئ المغرب بالصعود لربع نهائي كأس العالم

هنأ الفنان حمادة هلال ، الشعب المغربي بصعود منتخب الكرة لربع نهائي كأس العالم، بعد الفوز على منتخب إسبانيا بركلات الترجيح.

وكتب حمادة هلال عبر انستجرام “ ‏والله عملوها الرجالة الف مليون مبروك لشعب المغرب مبروك الوطن العربي كل ”.

وتأهل منتخب المغرب لربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بانتصاره على إسبانيا بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بدون أهداف.

ركلات الترجيح: سجل صابيري للمغرب، فيما أهدر بابلو سارابيا الركلة الأولى لإسبانيا بتسديده في القائم الأيمن.

وسجل حكيم زياش الركلة الثانية للمغرب، فيما تصدى بونو لجزائية كارلوس سولير.

وأهدر بدر بانون وسيرجيو بوسكيتيس الركلة الثالثة للمغرب وإسبانيا.

وسجل حكيمي رابع ركلات المغرب ليقودهم للتأهل لربع النهائي في إنجاز تاريخي لم يتحقق في تاريخ العرب.