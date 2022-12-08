ديمها علينا نعمة.. روقا يعلق على ارتداء شارة القيادة أمام طلائع الجيش

علق محمد أشرف روقا ، لاعب نادي الزمالك ، على ارتداء شارة الفريق أمام طلائع الجيش فى المباراة التى انتهت بفوز الأبيض بـ 4 أهداف دون رد .

وكتب محمد أشرف روقا عبر انستجرام " اللهم لك الحمد حمدا كثيرا مباركا # يارب ديمها علينا نعمة

الحمد لله فخور بارتداء شارة كابتن نادي الزمالك لأول مرة في مسيرتي وده شرف عظيم ليا ".

و حقق الزمالك فوزا مستحقا على طلائع الجيش بـ 4 أهداف دون رد في المباراة التى جمعت الفريقين، اليوم، علي ملعب استاد الكلية الحربية، في الجولة السادسة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة يقفز الزمالك إلى وصافة الدوري المصري برصيد 11 نقطة، خلف النادي الأهلي الذي يتصدر جدول المسابقة برصيد 15 نقطة، بينما تجمد طلائع الجيش فى المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط.