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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدنا نولع الجو.. نانسي عجرم تشعل حفل موسم الرياض.. شاهد

نانسي عجرم
نانسي عجرم

أحيت الفنانة نانسي عجرم، حفل غنائي ساهر لها ليلة أمس الأربعاء 7 ديسمبر، على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

وارتدت نانسي عجرم، فستان أزرق قصير، وقدمت لجمهور حفلها باقة متنوعة من أروع أغانيها القديمة والحديثة، من بينها: (أه ونص، عم بتعلق فيك، الدنيا حلوة، شيخ الشباب، عاتب ولوم، في حاجات، ما تيجي هنا، هيدا أنا، بدنا نولع الجو)، وغيرها من الأغاني. 

أعمال نانسي عجرم 

حصدت الفنانة نانسي عجرم، 3 ملايين و750 ألف مشاهدة، مقتربة من الـ4 ملايين، بأحدث أغنية لها «150» بعد يوم واحد فقط من طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وتمكنت نانسى عجرم من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك من خلال أغنيتها الجديدة “150”.

الأغنية حققت أكثر من نصف مليون مشاهدة بعد أن تم طرحها منذ ما يقرب من 3 أيام وهى باللهجة اللبنانية.

وكانت طرحت المطربة اللبنانية “نانسى عجرم”، كليب 150 عبر قناتها الرسمية بموقع اليوتيوب وتعاونت في الكليب مع المخرجة ليلي كنعان والذى تم تصويره فى لبنان بعدد من الأماكن المتفرقة هناك.

وحرصت نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصور جديدة خلال إحيائها حفلا غنائيا في إستاد القاهرة.

 

أغاني ألبوم نانسي عجرم الجديد

احتفلت الفنانة نانسي عجرم بوصول أحدث أغانيها “سلامات” إلى 10 ملايين مشاهدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت نانسي عجرم صورة لها، مرتدية جامبسوت من اللون البيج، مع نظارة شمس باللون الأسود، تاركة شعرها القصير منسدلا على كتفيها.

وعلقت عجرم على الصورة، كاتبة: “10 ملايين مشاهدة لـ سلامات على اليوتيوب، شكرا على حبكم ودعمكم”.

 

نانسي عجرم الفنانة نانسى عجرم الرياض موسم الرياض السعودية المملكة العربية السعودية

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