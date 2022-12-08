خسر 400 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

استمرت أسعار الذهب في التراجع بقوة بعد ما سجّلت أعلى مستوى لها في بداية تعاملات الاثنين الماضي 5 ديسمبر ، إذ فقد الجرام عيار 21 حوالي 110 جنيهات من 1830 جنيهًا إلى 1720 جنيهًا اليوم الخميس.

وتراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل 13,760 بعد 14160 جنيهًا أمس بتراجع قدره 400 جنيهًا .

وكان سعر الجرام عيار 24 وصل بنهاية تعاملات الاثنين الماضي لـ2091 جنيهًا، واقترب من 2200 جنيه بالمصنعية والدمغة والضريبة لبعض المشغولات، عاد ليُسجّل اليوم 1,966 جنيهًا بدون إضافات.

وقفزت الأسعار في موجة هي الأقوى في تاريخ المعدن محليًا على مدار أسابيع، بلغت ذروتها الاثنين الماضي في ختام التعاملات 5 ديسمبر، إذ وصل سعر عيار 21: 1830 جنيهًا رسميًا بدون مصنعية.

وارتفعت أسعار الذهب، بقوة بعد أن هبطت من مستوى 1515 جنيهًا إلى 1465 جنيها الأربعاء الماضي 30 نوفمبر، ووصل سعر الجرام عيار 21 اليوم إلى حوالي 1900 جنيه كأعلى سعر بالمصنعية والدمغة والضريبة للشراء لبعض المشغولات يوم الاثنين الماضي.

أعلى سعر للذهب

وسجّل السعر أعلى مستوى وصل إليه بعد ذروة الحرب الروسية الأوكرانية ، إذ تخطى الجرام عيار 24 الـ 2,091 جنيهًا رسميًا بدون مصنعية ووصل 2150 جنيها أو يزيد بمصنعية ودمغة وضريبة بعض المشغولات، كما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 14,640 جنيهًا لأول مرة بعد 13,760 جنيهاً الاثنين 5 ديسمبر .

وسجّل سعر عيار 24 اليوم 1,966 جنيها بعد 2091 جنيهًا، فيما سجل سعر الجرام عيار 21 : 1720 جنيهًا بدون المصنعية والدمغة.

الذهب

أسعار الذهب عالميًا

وهبطت الأسعار على المستوى العالمي لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1,794 دولارا ،وذلك بعد أن سجلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية.

وشهد المعدن اليوم تراجعا ، إذ سجل 1,794.95 دولار، وسجلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب صعودا اليوم بقيمة تقترب من 3.05 دولار، وبنسبة (0.17%).

الذهب

أسعار الذهب في مصر

ونعود للتعاملات المحلية مرة أخرى، هبطت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر بقوة ، وسجل الجرام عيار 24 : 1,966 جنيها بدون مصنعية، ويهتم الملايين بالبحث عن أسعار الذهب في مصر اليوم.

وسجل سعر عيار 21 اليوم 1720 جنيها، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيها الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,474 جنيها، فيما سجل سعر الجرام عيار 14 : 1,147 جنيها.

الذهب

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بعد تراجع 260 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر والإمارات والسعودية والكويت

وتراجع سعر جرام المعدن عيار 21 بعد قفزة قوية، فيما سجل عيار 24 مبلغ 1,920 جنيها للبيع اليوم.

وهبطت الأسعار ، وسجل عيار 21 : 1720 جنيها بعد 1830 جنيهًا ، فيما وصلت أسعار عيار 18 بين 1,440 و 1,474 جنيهًا.

الذهب

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ويهتم الراغبين في الزواج والمستثمرون لأموالهم في الذهب خاصة السبائك عن أسعاره بيع وشراء في السوق، حيث سجّل سعر عيار 21 في مصر 1680 جنيهًا للبيع، فيما سجّل سعر الجرام عيار 21 للشراء 1720 جنيهًا.

وقفزت أسعار الذهب عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق، ووصلت إلى مستوى غير متوقع، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو، ليتخطاه أمس الثلاثاء 6 ديسمبر مسجلا أعلى مستوى في تاريخه وهو 1830 جنيهًا.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم في مصر 1720 جنيهًا اليوم، فيما سبق أن سجل سعر 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وكان سعر جرام الأصفر عيار 21 العام الماضي كان أقل من 1000 جنيه، حيث وصل لـ826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر الجرام عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيها و750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويهتم الملايين بشكل يومي بأسعار المعدن النفيس خاصة الذهب عيار 21، وكذلك يبحث الكثير عن سعر الجرام في مصر اليوم الخميس والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.

أسعار الذهب

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1720 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن بمصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الخميس في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس : 1,966 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس عيار 21 : 1680 جنيها للبيع و1720 جنيها للشراء.

سعر عيار 18

سجل سعر الجرام اليوم الخميس عيار 18 : 1,474 جنيها

سعر عيار 14

سجل سعر الجرام اليوم الخميس عيار 14 : 1,147 جنيها

سعر الجنيه عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس عيار 24 : 13,760 جنيها

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الخميس عيار 24 : 1,797 دولارًا .

الذهب

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتعتبر أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر مختلفة بالمصنعية، ويتوقف هذا الاختلاف على كل محل صاغة وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

ويهتم الراغبون في الشراء إلى معرفة سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والذي يتراوح بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار المعدن، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام ، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي والسبائك.