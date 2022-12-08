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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع حاد فى أسعار الذهب.. وجرام 21 يسجل 1680 جنيهاً

الذهب
الذهب

يقدم موقع صدى البلد الإخباري، نشرة بأسعار الذهب اليوم في مصر، بعد موجة الغلاء في الآونة الأخيرة، وفقاً لأنواع أعيرة الذهب المختلفة، التي شهدت ارتفاعا كبيرا خاصة عياري  24 و 21  في السوق، مع الاستقرار اليوم عند عيار 24 1,920 جنيها للبيع و 1,966 جنيها للشراء، عيار 21 بلغ 1,680 جنيها للبيع ، و1,720 جنيها للشراء.
 

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سعر جرام الذهب بالجنيه 

الذهب عيار 24 

عيار 24 بيع 1,920 جنيها- شراء 1,966 جنيها.
الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 1,760 جنيها- شراء 1,802 جنيه.
الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 1,680 جنيها- شراء 1,720 جنيها.
الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,440 جنيها- شراء 1,474 جنيها.
الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,120 جنيها- شراء 1,147 جنيها.
الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 960 جنيها- شراء 983 جنيها.
اسعار الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 59,712 جنيها-  شراء 61,134 جنيها.
الجنيه الذهب بيع 13,440 جنيها- شراء 13,760 جنيها.
الكيلو بيع 1,920,000 جنيه- شراء 1,965,714 جنيها.
 

سعر دمغة الذهب اليوم

ويبحث البعض عن سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة قبل الشراء، وتمثل  نسبة الدمغة ما بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط.

سعر مصنعية الذهب اليوم

ويتراوح سعر المصنعية بين 30 و65 جنيهًا، وتختلف أسعار المصنعية في محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

 

اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب عيار 21 الجنيه الذهب سعر الجرام سعر جرام الذهب

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