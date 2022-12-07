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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد تراجع 260 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر والإمارات والسعودية والكويت

صدى البلد

شهدت أسعار الذهب تذبذب كبير في الأسواق المحلية وفي السوق العالمي، ولكن التذبذب كان أكثر حده في السوق المصري حيث شهدت أسعار الذهب في مصر تراجع كبير بالامس وصل إلى 260 جنيها للجرام الواحد عقب موجه غير مسبوقة من الارتفاعات.

ننشر سعر الذهب اليوم 7-12-2022 في مصر والإمارات والسعودية والكويت ولبنان والمغرب وعدد من الدول العربية الأخرى على مستوى جميع الأعيرة الذهبية في محالات الصاغة.

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سعر الذهب اليوم يواصل الانهيار.. والجرام يخسر 225 جنيها

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تراجع 225 جنيها.. إلى أين سيتجه سعر الذهب في مصر الفترة المقبلة؟

وذلك ضمن النشرة الخدمية التي يقدمها موقع صدى البلد وتشمل سعر الذهب وسعر الدولار وأسعار صرف العملات والعديد من السلع المعمرة وغير المعمرة.

ويهتم الكثير من المواطنين بمتابعة سعر الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب اليوم في مصر

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
سعر الذهب اليوم عيار 24بيع 1,966 شراء 2,023
سعر الذهب اليوم عيار 22بيع 1,802 شراء 1,854
سعر الذهب اليوم عيار 21بيع 1,720 شراء 1,770
سعر الذهب اليوم عيار 18بيع 1,474 شراء 1,517
سعر الذهب اليوم عيار 14بيع 1,147 شراء 1,180
عيار 12بيع 983 شراء 1,011
الاونصةبيع 61,134 شراء 62,911
الجنيه الذهببيع 13,760 شراء 14,160
الكيلوبيع 1,965,714 شراء 2,022,857

سعر الذهب اليوم في السعودية 

الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24214.32 ريال$57.01
سعر الذهب عيار 22196.46 ريال$52.26
اسعار الذهب عيار 21187.54 ريال$49.88
اسعار الذهب عيار 18160.75 ريال$42.76
سعر الذهب عيار 14125.02 ريال$33.26
سعر الذهب عيار 12107.16 ريال$28.50
اسعار أوقية الذهب6,665 ريال$1,773
اسعار جنيه الذهب1,500 ريال$399.08
اسعار كيلو الذهب214,323 ريال$57,010

سعر الذهب اليوم في الإمارات

اسعار الذهب عيار 24209.40 درهم$57.01
سعر الذهب عيار 22191.95 درهم$52.26
اسعار الذهب عيار 21183.23 درهم$49.88
اسعار الذهب عيار 18157.05 درهم$42.76
سعر الذهب عيار 14122.15 درهم$33.26
سعر الذهب عيار 12104.70 درهم$28.50
اسعار أوقية الذهب6,512 درهم$1,773
اسعار جنيه الذهب1,466 درهم$399.08
اسعار كيلو الذهب209,398 درهم$57,010

سعر الذهب اليوم في الكويت 

الوحدةدينار كويتىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 2417.50 دينار$57.01
سعر الذهب عيار 2216.05 دينار$52.26
اسعار الذهب عيار 2115.32 دينار$49.88
اسعار الذهب عيار 1813.13 دينار$42.76
سعر الذهب عيار 1410.21 دينار$33.26
سعر الذهب عيار 128.75 دينار$28.50
اسعار أوقية الذهب544.36 دينار$1,773
اسعار جنيه الذهب122.53 دينار$399.08
اسعار كيلو الذهب17,504 دينار$57,010

 

سعر الذهب اليوم في الكويت 

الوحدةدينار بحرينىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 2421.49 دينار$57.01
سعر الذهب عيار 2219.70 دينار$52.26
اسعار الذهب عيار 2118.81 دينار$49.88
اسعار الذهب عيار 1816.12 دينار$42.76
سعر الذهب عيار 1412.54 دينار$33.26
سعر الذهب عيار 1210.75 دينار$28.50
اسعار أوقية الذهب668.42 دينار$1,773
اسعار جنيه الذهب150.45 دينار$399.08
اسعار كيلو الذهب21,493 دينار$57,010

سعر الذهب اليوم في لبنان

الوحدةليرة لبنانيةدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 2486,826 ليرة$57.01
سعر الذهب عيار 2279,591 ليرة$52.26
اسعار الذهب عيار 2175,974 ليرة$49.88
اسعار الذهب عيار 1865,120 ليرة$42.76
سعر الذهب عيار 1450,649 ليرة$33.26
سعر الذهب عيار 1243,413 ليرة$28.50
اسعار أوقية الذهب2,700,279 ليرة$1,773
اسعار جنيه الذهب607,794 ليرة$399.08
اسعار كيلو الذهب86,825,682 ليرة$57,010

سعر الذهب اليوم في المغرب

الوحدةدرهم مغربيدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24603.48 درهم$57.01
سعر الذهب عيار 22553.19 درهم$52.26
اسعار الذهب عيار 21528.05 درهم$49.88
اسعار الذهب عيار 18452.61 درهم$42.76
سعر الذهب عيار 14352.03 درهم$33.26
سعر الذهب عيار 12301.74 درهم$28.50
اسعار أوقية الذهب18,768 درهم$1,773
اسعار جنيه الذهب4,224 درهم$399.08
اسعار كيلو الذهب603,475 درهم$57,010

 

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