بعد تراجع 260 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر والإمارات والسعودية والكويت

شهدت أسعار الذهب تذبذب كبير في الأسواق المحلية وفي السوق العالمي، ولكن التذبذب كان أكثر حده في السوق المصري حيث شهدت أسعار الذهب في مصر تراجع كبير بالامس وصل إلى 260 جنيها للجرام الواحد عقب موجه غير مسبوقة من الارتفاعات.
ننشر سعر الذهب اليوم 7-12-2022 في مصر والإمارات والسعودية والكويت ولبنان والمغرب وعدد من الدول العربية الأخرى على مستوى جميع الأعيرة الذهبية في محالات الصاغة.
وذلك ضمن النشرة الخدمية التي يقدمها موقع صدى البلد وتشمل سعر الذهب وسعر الدولار وأسعار صرف العملات والعديد من السلع المعمرة وغير المعمرة.
ويهتم الكثير من المواطنين بمتابعة سعر الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.
سعر الذهب اليوم في مصر
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|سعر الذهب اليوم عيار 24
|بيع 1,966 شراء 2,023
|سعر الذهب اليوم عيار 22
|بيع 1,802 شراء 1,854
|سعر الذهب اليوم عيار 21
|بيع 1,720 شراء 1,770
|سعر الذهب اليوم عيار 18
|بيع 1,474 شراء 1,517
|سعر الذهب اليوم عيار 14
|بيع 1,147 شراء 1,180
|عيار 12
|بيع 983 شراء 1,011
|الاونصة
|بيع 61,134 شراء 62,911
|الجنيه الذهب
|بيع 13,760 شراء 14,160
|الكيلو
|بيع 1,965,714 شراء 2,022,857
سعر الذهب اليوم في السعودية
|الوحدة
|ريال سعودى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|214.32 ريال
|$57.01
|سعر الذهب عيار 22
|196.46 ريال
|$52.26
|اسعار الذهب عيار 21
|187.54 ريال
|$49.88
|اسعار الذهب عيار 18
|160.75 ريال
|$42.76
|سعر الذهب عيار 14
|125.02 ريال
|$33.26
|سعر الذهب عيار 12
|107.16 ريال
|$28.50
|اسعار أوقية الذهب
|6,665 ريال
|$1,773
|اسعار جنيه الذهب
|1,500 ريال
|$399.08
|اسعار كيلو الذهب
|214,323 ريال
|$57,010
سعر الذهب اليوم في الإمارات
|اسعار الذهب عيار 24
|209.40 درهم
|$57.01
|سعر الذهب عيار 22
|191.95 درهم
|$52.26
|اسعار الذهب عيار 21
|183.23 درهم
|$49.88
|اسعار الذهب عيار 18
|157.05 درهم
|$42.76
|سعر الذهب عيار 14
|122.15 درهم
|$33.26
|سعر الذهب عيار 12
|104.70 درهم
|$28.50
|اسعار أوقية الذهب
|6,512 درهم
|$1,773
|اسعار جنيه الذهب
|1,466 درهم
|$399.08
|اسعار كيلو الذهب
|209,398 درهم
|$57,010
سعر الذهب اليوم في الكويت
|الوحدة
|دينار كويتى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|17.50 دينار
|$57.01
|سعر الذهب عيار 22
|16.05 دينار
|$52.26
|اسعار الذهب عيار 21
|15.32 دينار
|$49.88
|اسعار الذهب عيار 18
|13.13 دينار
|$42.76
|سعر الذهب عيار 14
|10.21 دينار
|$33.26
|سعر الذهب عيار 12
|8.75 دينار
|$28.50
|اسعار أوقية الذهب
|544.36 دينار
|$1,773
|اسعار جنيه الذهب
|122.53 دينار
|$399.08
|اسعار كيلو الذهب
|17,504 دينار
|$57,010
سعر الذهب اليوم في الكويت
|الوحدة
|دينار بحرينى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|21.49 دينار
|$57.01
|سعر الذهب عيار 22
|19.70 دينار
|$52.26
|اسعار الذهب عيار 21
|18.81 دينار
|$49.88
|اسعار الذهب عيار 18
|16.12 دينار
|$42.76
|سعر الذهب عيار 14
|12.54 دينار
|$33.26
|سعر الذهب عيار 12
|10.75 دينار
|$28.50
|اسعار أوقية الذهب
|668.42 دينار
|$1,773
|اسعار جنيه الذهب
|150.45 دينار
|$399.08
|اسعار كيلو الذهب
|21,493 دينار
|$57,010
سعر الذهب اليوم في لبنان
|الوحدة
|ليرة لبنانية
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|86,826 ليرة
|$57.01
|سعر الذهب عيار 22
|79,591 ليرة
|$52.26
|اسعار الذهب عيار 21
|75,974 ليرة
|$49.88
|اسعار الذهب عيار 18
|65,120 ليرة
|$42.76
|سعر الذهب عيار 14
|50,649 ليرة
|$33.26
|سعر الذهب عيار 12
|43,413 ليرة
|$28.50
|اسعار أوقية الذهب
|2,700,279 ليرة
|$1,773
|اسعار جنيه الذهب
|607,794 ليرة
|$399.08
|اسعار كيلو الذهب
|86,825,682 ليرة
|$57,010
سعر الذهب اليوم في المغرب
|الوحدة
|درهم مغربي
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|603.48 درهم
|$57.01
|سعر الذهب عيار 22
|553.19 درهم
|$52.26
|اسعار الذهب عيار 21
|528.05 درهم
|$49.88
|اسعار الذهب عيار 18
|452.61 درهم
|$42.76
|سعر الذهب عيار 14
|352.03 درهم
|$33.26
|سعر الذهب عيار 12
|301.74 درهم
|$28.50
|اسعار أوقية الذهب
|18,768 درهم
|$1,773
|اسعار جنيه الذهب
|4,224 درهم
|$399.08
|اسعار كيلو الذهب
|603,475 درهم
|$57,010