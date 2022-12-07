بعد تراجع 260 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر والإمارات والسعودية والكويت

شهدت أسعار الذهب تذبذب كبير في الأسواق المحلية وفي السوق العالمي، ولكن التذبذب كان أكثر حده في السوق المصري حيث شهدت أسعار الذهب في مصر تراجع كبير بالامس وصل إلى 260 جنيها للجرام الواحد عقب موجه غير مسبوقة من الارتفاعات.

ننشر سعر الذهب اليوم 7-12-2022 في مصر والإمارات والسعودية والكويت ولبنان والمغرب وعدد من الدول العربية الأخرى على مستوى جميع الأعيرة الذهبية في محالات الصاغة.

وذلك ضمن النشرة الخدمية التي يقدمها موقع صدى البلد وتشمل سعر الذهب وسعر الدولار وأسعار صرف العملات والعديد من السلع المعمرة وغير المعمرة.

ويهتم الكثير من المواطنين بمتابعة سعر الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب اليوم في مصر

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري سعر الذهب اليوم عيار 24 بيع 1,966 شراء 2,023 سعر الذهب اليوم عيار 22 بيع 1,802 شراء 1,854 سعر الذهب اليوم عيار 21 بيع 1,720 شراء 1,770 سعر الذهب اليوم عيار 18 بيع 1,474 شراء 1,517 سعر الذهب اليوم عيار 14 بيع 1,147 شراء 1,180 عيار 12 بيع 983 شراء 1,011 الاونصة بيع 61,134 شراء 62,911 الجنيه الذهب بيع 13,760 شراء 14,160 الكيلو بيع 1,965,714 شراء 2,022,857

سعر الذهب اليوم في السعودية

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 214.32 ريال $57.01 سعر الذهب عيار 22 196.46 ريال $52.26 اسعار الذهب عيار 21 187.54 ريال $49.88 اسعار الذهب عيار 18 160.75 ريال $42.76 سعر الذهب عيار 14 125.02 ريال $33.26 سعر الذهب عيار 12 107.16 ريال $28.50 اسعار أوقية الذهب 6,665 ريال $1,773 اسعار جنيه الذهب 1,500 ريال $399.08 اسعار كيلو الذهب 214,323 ريال $57,010

سعر الذهب اليوم في الإمارات

اسعار الذهب عيار 24 209.40 درهم $57.01 سعر الذهب عيار 22 191.95 درهم $52.26 اسعار الذهب عيار 21 183.23 درهم $49.88 اسعار الذهب عيار 18 157.05 درهم $42.76 سعر الذهب عيار 14 122.15 درهم $33.26 سعر الذهب عيار 12 104.70 درهم $28.50 اسعار أوقية الذهب 6,512 درهم $1,773 اسعار جنيه الذهب 1,466 درهم $399.08 اسعار كيلو الذهب 209,398 درهم $57,010

سعر الذهب اليوم في الكويت

الوحدة دينار كويتى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 17.50 دينار $57.01 سعر الذهب عيار 22 16.05 دينار $52.26 اسعار الذهب عيار 21 15.32 دينار $49.88 اسعار الذهب عيار 18 13.13 دينار $42.76 سعر الذهب عيار 14 10.21 دينار $33.26 سعر الذهب عيار 12 8.75 دينار $28.50 اسعار أوقية الذهب 544.36 دينار $1,773 اسعار جنيه الذهب 122.53 دينار $399.08 اسعار كيلو الذهب 17,504 دينار $57,010

سعر الذهب اليوم في الكويت

الوحدة دينار بحرينى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 21.49 دينار $57.01 سعر الذهب عيار 22 19.70 دينار $52.26 اسعار الذهب عيار 21 18.81 دينار $49.88 اسعار الذهب عيار 18 16.12 دينار $42.76 سعر الذهب عيار 14 12.54 دينار $33.26 سعر الذهب عيار 12 10.75 دينار $28.50 اسعار أوقية الذهب 668.42 دينار $1,773 اسعار جنيه الذهب 150.45 دينار $399.08 اسعار كيلو الذهب 21,493 دينار $57,010

سعر الذهب اليوم في لبنان

الوحدة ليرة لبنانية دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 86,826 ليرة $57.01 سعر الذهب عيار 22 79,591 ليرة $52.26 اسعار الذهب عيار 21 75,974 ليرة $49.88 اسعار الذهب عيار 18 65,120 ليرة $42.76 سعر الذهب عيار 14 50,649 ليرة $33.26 سعر الذهب عيار 12 43,413 ليرة $28.50 اسعار أوقية الذهب 2,700,279 ليرة $1,773 اسعار جنيه الذهب 607,794 ليرة $399.08 اسعار كيلو الذهب 86,825,682 ليرة $57,010

سعر الذهب اليوم في المغرب