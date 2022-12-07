تراجع 480 جنيهًا.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

انهارت أسعار الذهب بقوة بعد ما سجّلت أعلى مستوى لها في بداية تعاملات الأمس، إذ فقد الجرام عيار 21 حوالي 160 جنيهًا منخفضًا من 1830 جنيهًا إلى 1670 جنيهًا، ثم عاود الارتفاع مرة أخرى بنهاية التعاملات ليستقر اليوم عند 1770 جنيهًا ولكنه ما زال منخفضًا عن أعلى سعر بحوالي 60 جنيهًا.

وتراجع سعر الجنيه الذهب أمس إلى 13360 جنيهًا من 14640 جنيهًا بتراجع قدره 1280 جنيهًا ، فيما سجّل الآن 14160 جنيهًا ، بتراجع 480 جنيهًا عن أعلى سعر بالأمس.

وبعد أن تخطى سعر الجرام عيار 24 أمس 2091 جنيهًا، واقترب من 2200 جنيه بالمصنعية والدمغة والضريبة لبعض المشغولات، عاد ليُسجّل اليوم 2023 جنيهًا بدون إضافات.

وقفزت الأسعار في موجة هي الأقوى في تاريخ المعدن محليًا على مدار أسابيع، بلغت ذروتها أمس الأول الثلاثاء 5 ديسمبر، إذ وصل سعر عيار 21: 1830 جنيهًا رسميًا بدون مصنعية.

وارتفعت أسعار الذهب، بقوة بعد أن هبطت من مستوى 1515 جنيهًا إلى 1465 جنيها الأربعاء الماضي 30 نوفمبر، ووصل سعر الجرام عيار 21 اليوم إلى حوالي 1900 جنيه أمس بالمصنعية والدمغة والضريبة للشراء لبعض المشغولات.

أعلى سعر لـ الذهب

وسجّل السعر أعلى مستوى وصل إليه بعد ذروة الحرب الروسية الأوكرانية ، إذ وصل الجرام عيار 24 أمس الـ 2,091 جنيهًا رسميًا بدون مصنعية ووصل 2150 جنيها أو يزيد بمصنعية ودمغة وضريبة بعض المشغولات، كما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 14,640 جنيهًا لأول مرة بعد 13,760 جنيهاً أمس.

وسجّل سعر عيار 24 اليوم 2,023 جنيها بعد 2091 جنيهًا أمس، فيما سجل سعر الجرام عيار 21 : 1770 جنيهًا بدون المصنعية والدمغة.

الذهب

أسعار الذهب عالميًا

وارتفعت الأسعار على المستوى العالمي لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1,771 دولارا ،وذلك بعد أن سجلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية.

وشهد المعدن اليوم ارتفاعا ، إذ سجل 1,771.29 دولار، وسجلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب صعودا اليوم بقيمة تقترب من 2.6 دولار، وبنسبة (0.14%).

الذهب

أسعار الذهب في مصر

ونعود للتعاملات المحلية مرة أخرى، هبطت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر بقوة ، وسجل الجرام عيار 24 : 2,023 جنيها بدون مصنعية، ويهتم الملايين بالبحث عن أسعار الذهب في مصر اليوم.

وسجل سعر عيار 21 اليوم 1770 جنيها، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيها الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1517 جنيها، فيما سجل سعر الجرام عيار 14 : 1180 جنيها.

الذهب

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وتراجع سعر جرام المعدن عيار 21 بعد قفزة قوية، فيما سجل عيار 24 مبلغ 2023 جنيها للشراء اليوم.

وهبطت الأسعار ، وسجل عيار 21 : 1770 جنيها بعد 1830 جنيهًا أمس، فيما وصلت أسعار عيار 18 بين 1474 و 1517 جنيهًا.

الذهب

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ويهتم الراغبين في الزواج والمستثمرون لأموالهم في الذهب خاصة السبائك عن أسعاره بيع وشراء في السوق، حيث سجّل سعر عيار 21 في مصر 1720 جنيهًا للبيع، فيما سجّل سعر الجرام عيار 21 للشراء 1770 جنيهًا.

وقفزت أسعار الذهب عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق، ووصلت إلى مستوى غير متوقع، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو، ليتخطاه أمس الثلاثاء 6 ديسمبر مسجلا أعلى مستوى في تاريخه وهو 1830 جنيهًا.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم في مصر 1770 جنيهًا اليوم، فيما سبق أن سجل سعر 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وكان سعر جرام الأصفر عيار 21 العام الماضي كان أقل من 1000 جنيه، حيث وصل لـ826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر الجرام عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيها و750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويهتم الملايين بشكل يومي بأسعار المعدن النفيس خاصة الذهب عيار 21، وكذلك يبحث الكثير عن سعر الجرام في مصر اليوم الأربعاء والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.

أسعار الذهب

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1770 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن بمصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الأربعاء في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء : 2023 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء عيار 21 : 1720 جنيها للبيع و1770 جنيها للشراء.

سعر عيار 18

سجل سعر الجرام اليوم الأربعاء عيار 18 : 1517 جنيها

سعر عيار 14

سجل سعر الجرام اليوم الأربعاء عيار 14 : 1180 جنيها

سعر الجنيه عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء عيار 24 : 14160 جنيها

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الأربعاء عيار 24 : 1,797 دولارًا .

الذهب

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتتغير أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر بالمصنعية، ويتوقف هذا الاختلاف على كل محل صاغة وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

ويتطلع الراغبون في الشراء إلى معرفة سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والذي يتراوح بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار المعدن، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام ، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي والسبائك.