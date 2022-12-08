بحبك أنا كتير.. وائل كفوري يلهب حماس جمهور حفل موسم الرياض

أحيا الفنان وائل كفوري، حفل غنائي ساهر له ليلة أمس الأربعاء 7 ديسمبر، على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقدم وائل كفوري، وصلة غنائية ساهرة لجمهوره السعودي بحفل الرياض، ومن بينها: (عمري كلو، كلنا مننجر، يا ضلي يا روحي، شو غيرت فيي، في شي اسمو وفا، سألوني، تعالي تعالي، بحبك أنا كتير)، وغيرها من الأغاني التي أشعلت حماس الجمهور.

وائل كفوري ومسلسل كلنا مننجر

وتعد هذه التجربة الثانية للفنان وائل كفوري مع أغاني تترات المسلسل بعد أغنية "كلنا مننجر" التي كانت لمسلسل "داون تاون"، ومن كلمات علي المولى وألحان رامي شلهوب وجمال ياسين.

أما أغنية "أوعى تخاف" من كلمات على المولى أيضا، والحان صلاح الكردي، وتوزيع عمر صباغ، وتعد أحدث أعمال وائل كفوري الغنائية بعد الحادث الذي تعرض له منذ فترة.

وأثار فقدان الفنان اللبناني وائل كفوري، للكثير من الوزن في آخر ظهور له خلال حفله في الكويت، حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد انتشار شائعات حول إصابته بمرض السرطان وسعيه لإخفاء الأمر.

ونفى عدد من المصادر المقربة للفنان وائل كفوري، ما تم تداوله حول إصابته بمرض السرطان، مؤكدين أن خسارته للوزن جاءت نتيجة الحادث الذي تعرض له منذ أشهر في منطقة جبيل بسيارته ونقل إلى المستشفى لعدة أيام.

وأكدت المصادر، أن وائل كفوري لا يعاني من أي أمرض، قائلين: "لا يعاني من شيء وصحته جيدة وخال من الأمراض الخبيثة والمخيفة".

البنت القوية

يذكر أن الفنان وائل كفورى أطلق أغنية "البنت القوية" على طريقة الفيديو كليب والتى حققت ما يقرب من من 6 مليون مشاهدة خلال خمسة أيام فقط.

"البنت القوية" غناء وائل كفورى ومن ألحان وكلمات سليم عسّاف، وهذا التعاون يعّد الأوّل بين الطرفين، وتوزيع عمر صباغ.

الأغنية التي تعد أخر إصدارات وائل كفورى تمكنت من تحقيق نسب مشاهدة عالية فى عدد من الدول ابرزها مصر، السعودية، لبنان، قطر، الأردن، سوريا، فلسطين، الإمارات، الكويت، المغرب، الجزائر، وتونس؛ وعالمياً في كندا، ألمانيا والسويد. واحتلّت المرتبة السادسة عالمياً كأكثر الأغاني التي يتم مشاهدتها على يوتيوب.