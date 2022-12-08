عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحبك أنا كتير.. وائل كفوري يلهب حماس جمهور حفل موسم الرياض

وائل كفوري
وائل كفوري

أحيا الفنان وائل كفوري، حفل غنائي ساهر له ليلة أمس الأربعاء 7 ديسمبر، على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

وقدم وائل كفوري، وصلة غنائية ساهرة لجمهوره السعودي بحفل الرياض، ومن بينها: (عمري كلو، كلنا مننجر، يا ضلي يا روحي، شو غيرت فيي، في شي اسمو وفا، سألوني، تعالي تعالي، بحبك أنا كتير)، وغيرها من الأغاني التي أشعلت حماس الجمهور. 

وائل كفوري ومسلسل كلنا مننجر 

وتعد هذه التجربة الثانية للفنان وائل كفوري مع أغاني تترات المسلسل بعد أغنية "كلنا مننجر" التي كانت لمسلسل "داون تاون"، ومن كلمات علي المولى وألحان رامي شلهوب وجمال ياسين.

 

أما أغنية "أوعى تخاف" من كلمات على المولى أيضا، والحان صلاح الكردي، وتوزيع عمر صباغ، وتعد أحدث أعمال وائل كفوري الغنائية بعد الحادث الذي تعرض له منذ فترة.

 

وأثار فقدان الفنان اللبناني وائل كفوري، للكثير من الوزن في آخر ظهور له خلال حفله في الكويت، حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد انتشار شائعات حول إصابته بمرض السرطان وسعيه لإخفاء الأمر.

 

ونفى عدد من المصادر المقربة للفنان وائل كفوري، ما تم تداوله حول إصابته بمرض السرطان، مؤكدين أن خسارته للوزن جاءت نتيجة الحادث الذي تعرض له منذ أشهر في منطقة جبيل بسيارته ونقل إلى المستشفى لعدة أيام.

وأكدت المصادر، أن وائل كفوري لا يعاني من أي أمرض، قائلين: "لا يعاني من شيء وصحته جيدة وخال من الأمراض الخبيثة والمخيفة".

 

البنت القوية 

يذكر أن الفنان وائل كفورى أطلق أغنية "البنت القوية" على طريقة الفيديو كليب والتى حققت ما يقرب من  من 6 مليون مشاهدة خلال خمسة أيام فقط.

"البنت القوية" غناء وائل كفورى ومن ألحان وكلمات سليم عسّاف، وهذا التعاون يعّد الأوّل بين الطرفين، وتوزيع عمر صباغ.

الأغنية  التي تعد أخر إصدارات وائل كفورى تمكنت من تحقيق نسب مشاهدة عالية فى عدد من الدول ابرزها  مصر، السعودية، لبنان، قطر، الأردن، سوريا، فلسطين، الإمارات، الكويت، المغرب، الجزائر، وتونس؛ وعالمياً في كندا، ألمانيا والسويد. واحتلّت المرتبة السادسة عالمياً كأكثر الأغاني التي يتم مشاهدتها على يوتيوب.

وائل كفوري الفنان وائل كفوري الرياض موسم الرياض السعودية أغاني وائل كفوري حفلات وائل كفوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار أسعار الذهب.. تعرف على أقل قيمة للمعدن الأصفر

القومي للتأمين الاجتماعي: رفع سن المعاش تدريجيا ليصل لـ 65 عاما

قرار عاجل بمنع دخول العمالة المصرية إلى الكويت .. اعرف الأسباب

2024.. قرار جديد يطبق بالمدارس لأول مرة في تاريخ التعليم المصري

الفرخة بـ10 جنيه وزيت هدية | حكاية بائع دواجن في شبرا الخيمة

الحق بيع.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال الأسابيع المقبلة.. فيديو

قبل مرور 24 ساعة.. القبض على المتهم بقتل بنداري حمدي محامي كرداسة

1700 جنيه.. تراجع حاد لسعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21

موضوعات متعلقة

بدنا نولع الجو.. نانسي عجرم تشعل حفل موسم الرياض.. شاهد

نوال الكويتية تحيي حفل العيد الوطني لـ مملكة البحرين.. 20 يناير

نبيل شعيل والرويشد ومطرف يحيون العيد الوطني لمملكة البحرين.. 15 ديسمبر

دام عزك.. طرح أغنية جديدة لـ أصالة نصري

حفظك الله يا أبو خالد.. نجوم العرب يغنون لـ محمد بن زايد

في ذكراها.. قصة السيارة المرسيدس وطلاق فايزة أحمد

أنتي حلوة.. أبو يطرح أغنيته الجديدة ويترجمها لـ الهيروغليفية

بمساحة 30 ألف متر.. بناء مجمع استوديوهات شامل ومتطور بمحافظة العلا السعودية

ترشيحاتنا

انهيار الذهب.. وجرام 18 يسجل 1474 جنيها

هل يجوز الاعتماد على صياح الديك في تحديد وقت الفجر؟ .. الإفتاء تجيب

محمد بن سلمان: ميزانية 2023 تدعم الإنفاق الاستراتيجي وتحافظ على مركزنا المالي

سعر الدولار اليوم الخميس 8 ديسمبر

7 كلمات يتقبل الله بها الطاعة والدعاء في الفجر .. لا تغفلها

انهيار أسعار الذهب.. تعرف على أقل قيمة للمعدن الأصفر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوتر.. جمال شعبان يفجر مفاجأة غير متوقعة عن زيادة حالات الأزمة القلبية

طريقة عمل كيكة البرتقال بالزبدة.. بمذاق لا يقاوم

في عيد ميلادها.. فساتين أثارت الجدل لـ مي الغيطي

طريقة عمل كفتة محشية اقتصادية.. بأسهل الخطوات

فيديو

ما هي لعبة تشارلي وأخطارها .. وتعليق التعليم ..فيديو جراف

Skarone .. كل ما تريد معرفته عن سكاروان متصدر التريند "فيديوجراف"

محاولة للإطاحة بحكومة ألمانيا..تفكيك شبكة واعتقال 25 شخصا وروسيا تنفي علاقتها "فيديوجراف"

حبس وغرامة.. ليلى غفران أمام القضاء بسبب محاميها السابق.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ