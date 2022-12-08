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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمزايا أفضل.. روسيا تطلق رسميا بديل إنستجرام الجديد

إنستجرام
إنستجرام

أطلقت روسيا شبكة اجتماعية جديدة تسمى Looky، والتي تأتي كـ بديل لمنصة الصور الشهيرة إنستجرام الشهيرة Instagram.

وبحسب ما ذكره موقع "tech.news"، تبلغ حجم الاستثمارات في الشبكة الاجتماعية الروسية الجديدة حوالى 160 مليون روبل، ويتوقع موقع التواصل الروسي الجديد Looky، جذب ما لا يقل عن 10% من المستخدمين الروس من مستخدمي موقع إنستجرام إلى نظامهم الأساسي بحلول عام 2024.

 

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ميزات جديدة أفضل من إنستجرام

قال إيجور ياكوفليف، الرئيس التنفيذي لشركة "Looky"، إن الشبكة الاجتماعية الروسية الجديدة، ستوفر لمستخدميها الكثير من المميزات على غرار موقع التواصل الشهير "إنستجرام" مثل إمكانية الدردشة والتواصل عبر الصوت والفيديو واستخدام الفلاتر، وإمكانية نشر الصور والفيديوهات والقصص التي تختفي تلقائيا بمرور الوقت.

وذلك بالإضافة إلى ميزات جديدة يرغب المستخدمون في الحصول عليها، على سبيل المثال، يسمح Looky بنشر الروابط الخارجية مباشرةً في المنشورات، على إنستجرام الذي يسمح لمستخدميه بمشاركة الروابط في رأس الملف الشخصي أو القصة، كما لدي موقع الصور الروسي برنامج ولاء مدمج يستخدم تقنية blockchain و NFT.

وفي الوقت نفسه، تتمتع الشبكة الاجتماعية الجديدة أيضًا بالقدرة على تصنيف المشاركات في مجلدات مواضيعية، كما سيحصل المستخدمين أيضا على مكافآت مالية يمكن تحويلها إلى هدايا إلكترونية، ومحافظ إلكترونية للعملات الرقمية.

ويشير ياكوفليف، إلى أنه يمكن للمستخدمين نقل جميع بيانات إنستجرام إلى Looky بسهولة وبنقرة زر واحدة، ولن يتم نقل المحتوى نفسه من إنستجرام فحسب، بل سيتم أيضًا نقل اسم المستخدم المستعار، بالإضافة إلى الاشتراكات في الملفات الشخصية الأخرى ومشتركي المستخدم أنفسهم، وبعد المزامنة، سيتم أيضًا نشر المنشورات التي ينشرها المستخدم على إنستجرام على Looky.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط الشبكة الاجتماعية الجديدة لإدخال نظام استهداف وأدوات إعلانية في العام المقبل، ويتوفر تطبيق Looky للتنزيل من متجر جوجل Google Play ومتجر آبل App Store إلى جانب متجر شركة هواوي الصيني AppGallery.

الجدير بالذكر أنه نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية، حظرت روسيا شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك Facebook وإنستجرام Instagram المملوكة لشركة ميتا Meta من أراضيها.

روسيا انستجرام Looky بديل انستجرام الروسي شبكة إجتماعية جديدة موقع انستجرام فيسبوك

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