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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الروسية: موسكو لن تقدم تنازلات في مفاوضات التوازن الاستراتيجي مع واشنطن

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وروسيا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أن موسكو لن تقدم أي تنازلات في مفاوضات التوازن الاستراتيجي مع واشنطن، مبديا استعداد بلاده للحوار على أساس متكافئ حال موافقة الولايات المتحدة على ذلك.

وشدد ريابكوف على أن تقديم تنازلات أحادية الجانب يعد أمرًا مستبعدًا من طرف روسيا، وفقا لـ «العربية».

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن معاهدة «ستارت» للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية معلقة، موضحًا أن اجتماع اللجنة الاستشارية الثنائية لبحث المعاهدة قد تم تأجيله.

كما قال ريابكوف، إن روسيا لا تريد قطع العلاقات الدبلوماسية مع أمريكا.

وأضاف: "بشكل عام، يعد قطع العلاقات الدبلوماسية إشارة إلى أنه لا يوجد أي مورد سياسي على الإطلاق".

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي، أن قنوات الاتصال مطلوبة وضرورية لمناقشة مصير المواطنين الروس في السجون الأمريكية على سبيل المثال.

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