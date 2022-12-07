روسيا تعلن موقفها من العلاقات الدبلوماسية مع أمريكا

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن روسيا لا تريد قطع العلاقات الدبلوماسية مع أمريكا.

وقال ريابكوف في مقابلة مع صحيفة “إزفستيا” الروسية: "بشكل عام، يعد قطع العلاقات الدبلوماسية إشارة إلى أنه لا يوجد أي مورد سياسي على الإطلاق".

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي، أن قنوات الاتصال مطلوبة وضرورية لمناقشة مصير المواطنين الروس في السجون الأمريكية على سبيل المثال.

وبالأمس، قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، إن الاستقرار في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا من غير المرجح أن يتحقق في المستقبل القريب.

وأعربت شيرمان عن أملها في أن تعود الدول إلى الاستقرار الذي كانت تتمتع به "لعقود بعد الحرب العالمية الثانية".

وقالت: “آمل أن نتمكن من العودة إلى حيث يمكننا جميعًا التحدث مع بعضنا البعض والعمل معًا مرة أخرى. لكنني لا أعتقد أن هذا سيحدث في المستقبل القريب”.