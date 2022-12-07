عاجل
أخبار التوك شو..أحمد موسى: السعودية الأولى عالميا في تصدير النفط..وأبومازن: أنا مهدد بالقتل أفعال تعرضك لغرامة 2 مليون جنيه بقانون التأمين الموحد.. تعرف عليها مايكروسوفت تتعاقد على لعبة كول أوف ديوتي لـ 10 سنوات قادمة أخبار التعليم.. تحذير لـ أولياء الأمور بسبب لعبة تشارلي.. ومعهد إدارة المستشفيات بتجارة حلوان يحصل على اعتماد درجات الدكتوراه الأكاديمية.. تفاصيل أخبار الفن| إقبال سوري كبير على حضور فيلم نزوح بمهرجان البحر الأحمر.. كريم محمود عبد العزيز يكشف عن موعد طرح فيلم شلبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن موقفها من العلاقات الدبلوماسية مع أمريكا

أمريكا وروسيا
أمريكا وروسيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن روسيا لا تريد قطع العلاقات الدبلوماسية مع أمريكا.

وقال ريابكوف في مقابلة مع صحيفة “إزفستيا” الروسية: "بشكل عام، يعد قطع العلاقات الدبلوماسية إشارة إلى أنه لا يوجد أي مورد سياسي على الإطلاق". 

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي، أن قنوات الاتصال مطلوبة وضرورية لمناقشة مصير المواطنين الروس في السجون الأمريكية على سبيل المثال.

تصعيد مقلق .. أمريكا تتبنى قرارا يعترف بارتكاب روسيا إبادة جماعية في أوكرانيا

مهزلة.. روسيا تعلق على اختيار زيلينسكي شخصية العام

وبالأمس، قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، إن الاستقرار في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا من غير المرجح أن يتحقق في المستقبل القريب. 

وأعربت شيرمان عن أملها في أن تعود الدول إلى الاستقرار الذي كانت تتمتع به "لعقود بعد الحرب العالمية الثانية". 

وقالت: “آمل أن نتمكن من العودة إلى حيث يمكننا جميعًا التحدث مع بعضنا البعض والعمل معًا مرة أخرى. لكنني لا أعتقد أن هذا سيحدث في المستقبل القريب”.

أمريكا روسيا ريابكوف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القومي للتأمين الاجتماعي: رفع سن المعاش تدريجيا ليصل لـ 65 عاما

2024.. قرار جديد يطبق بالمدارس لأول مرة في تاريخ التعليم المصري

الحق بيع.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال الأسابيع المقبلة.. فيديو

قبل مرور 24 ساعة.. القبض على المتهم بقتل بنداري حمدي محامي كرداسة

الفرخة بـ10 جنيه وزيت هدية | حكاية بائع دواجن في شبرا الخيمة

أسعار الذهب بمصر تنخفض خلال الفترة المقبلة .. تفاصيل مهمة

بصورة من مهرجان البحر الأحمر.. حسين فهمي يتجاهل هجوم نجل حسن يوسف

رسميا.. تحرك عاجل من برلمان المكسيك ضد ميسي

موضوعات متعلقة

شاهد.. لحظة اعتقال رئيس بيرو بيدرو كاستيلو

صور تكشف مفاجآت تركها الجيش الروسي بعد الانسحاب من خيرسون .. شاهد

كارثة بقيمة 80 تريليون دولار.. تهديد خطير للنظام المالي العالمي

لن يرتفع.. الدولار الأمريكي يستعيد مكانته كملاذ آمن العام المقبل

أمريكا تعلن معارضتها للضربات التركية في سوريا

بعد عزله.. نائبة كاستيلو تؤدي اليمين كرئيسة لـ بيرو

بعد محاولة الإطاحة بحكومة ألمانيا .. أمريكا تتدخل وتعرض مساعدتها في التحقيقات

أول تعليق من أمريكا علي عزل رئيس بيرو بيدرو كاستيلو

ترشيحاتنا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 8 ديسمبر 2022 .. مشاكل مالية تواجه هؤلاء

جايله عرض فرنسي | إعلامي : الزمالك يفسخ عقده مع زكريا الوردي

ميدو: جدول الترتيب وراء خسارة غزل المحلة من الأهلي

ميدو: برونو سافيو انسجم مع أجواء الأهلي

تعرف على مكاسب الأهلي من مباراة غزل المحلة

بعد اعتماد الميزانية .. قرارات عاجلة من مجلس الوزراء السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيرين رضا تستعرض جمالها في حفل عشاء مجلة GQ

خاص| ساكن إيجار جديد.. قصة حياة سبايدرمان في مصر ورحلته من الطفولة للمعاش

تشبه ملابس الباليه.. ابنة انتصار تثير الجدل بإطلالة جريئة

حركة تفعلها بأنفك تقضي علي الزكام فورا

فيديو

ما هي لعبة تشارلي وأخطارها .. وتعليق التعليم ..فيديو جراف

Skarone .. كل ما تريد معرفته عن سكاروان متصدر التريند "فيديوجراف"

محاولة للإطاحة بحكومة ألمانيا..تفكيك شبكة واعتقال 25 شخصا وروسيا تنفي علاقتها "فيديوجراف"

حبس وغرامة.. ليلى غفران أمام القضاء بسبب محاميها السابق.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ