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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مهزلة .. روسيا تعلق علي اختيار زيلينسكي شخصية العام

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال عضو مجلس الدوما الروسي، أوليج موروزوف، إن اختيار مجلة “تايم” الأمريكية، للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، شخصية العام، هو مهزلة سياسية، ولم يتم تقييم أنشطته بشكل موضوع.

وأضاف موروزوف: “من الواضح أن هذه مهزلة سياسية، عندما يتم تمييز رئيس بلد كان يقتل شعبه لمدة ثماني سنوات، ولم يتم تقييم أنشطته بشكل موضوع”.

وفي وقت سابق، اختارت مجلة تايم الأمريكية، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شخصية العام 2022 بعدما "جسَّد مقاومة بلاده في وجه الغزو الروسي".

وكتب رئيس تحرير المجلة، إدوارد فيلسنتال: "سواء كانت المعركة من أجل أوكرانيا تثير الأمل أو الخوف، فإن فولوديمير زيلينسكي حفّز العالم في شكل لم نشهده منذ عقود”.

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وقالت المجلة: "لإثبات أن الشجاعة يمكن أن تكون مُعْدِيَةً، كالخوف؛ لحض الناس والدول على الاتحاد للدفاع عن الحرية، ولتذكير العالم بهشاشة الديمقراطية والسلام؛ فإن فولوديمير زيلينسكي، وروح أوكرانيا، هما شخصية العام 2022، بالنسبة لمجلة تايم".

وقال فيلسنتال: "في الأسابيع التي تلت بدء القصف الروسي في 24 فبراير، كان قراره بعدم الفرار من كييف وحشد الدعم أمرا حاسما".

وأضاف: "من رسالته الأولى على إنستجرام التي بلغت مدتها 40 ثانية في 25 فبراير، وصولا الى الخطابات اليومية التي ألقاها من بعد أمام مؤسسات مثل البرلمانات والبنك الدولي وجوائز جرامي، كان رئيس أوكرانيا حاضرا في كل مكان".

الناتو روسيا أوكرانيا زيلينسكي مجلة تايم

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