بيراميدز يصارع الزمالك على نجم الإسماعيلي

أكد الإعلامي هاني حتحوت، أن نادي الإسماعيلي طالب بالحصول على مبلغ 30 مليون جنيه، من أجل التفريط في خدمات عبدالرحمن مجدي لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتابع حتحوت خلال برنامجه الإذاعي "صباحكم رياضة" على الشباب والرياضة: "الزمالك طلب التعاقد مع اللاعب بشكل رسمي بعد عرضه للبيع، ولكن المبلغ المطلوب قد يكون عائقا في ضمه بسبب الأزمة المالية التي يمر بها".

وأضاف هاني حتحوت: "بيراميدز بدأ في جس نبض الإسماعيلي ومجدي من أجل إمكانية التعاقد معه، ويدرس التقدم بعرض رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة لحسم الصفقة لصالحه".