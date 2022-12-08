حسن عيد يروي كواليس دخوله الفن: «ماقولتش لأهلي إني بمثل لأنهم رافضين المجال»|فيديو

رفضت الهندسة دخلت كلية التجارة علشان جمب البيت

روى الفنان حسن عيد، كواليس دخوله الفن، قائلًا: "كنت أريد دخول معهد الفنون المسرحية بعد فترة الثانوية العامة، إلا أن والديّ رفضا علشان الشهادة وبالفعل أخدتها، ومشتغلتش بشهادتي اللي هي تجارة خالص".

وأضاف "عيد" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، تقديم نهاد سمير: "الأربع سنوات اللي درستهم فى تجارة كنت موجود فى المسرح، وجبت فى الثانوية العامة مجموع يؤهلني لدخول الهندسة".

وتابع الفنان حسن عيد: "كتبت فى الرغبات كلية تجارة علشان تكون جمب البيت، وفى الآخر جبت جيد جدا فى الكلية، وماقولتش لأهلي إني بمثل".