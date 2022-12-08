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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في ظروف غامضة.. مصرع فتاة سقطت من الدور الرابع بمطروح

جثة ارشفية
جثة ارشفية

لقيت فتاة مصرعها صباح اليوم الخميس، إثر سقوطها من الدور الرابع بمساكن الشباب في سيدي براني بمطروح، وتم نقل الجثة لمستشفى برانى.

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تلقت غرفة عمليات طوارى مديرية الصحة بمطروح، إخطارا بمصرع فتاة إثر سقوطها من الدور الرابع بمدينة برانى، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

واستقبلت مستشفي برانى جثة هامدة باسم “يمامة. ص. ع. أ” 14 سنة، إثر تعرضها للسقوط من الدور الرابع بمساكن الشباب بمدينة برانى.

تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على الجثة  داخل ثلاجة الموتى في مستشفى براني التخصصي تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة بعد توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة.

وتكثف مباحث قسم سيدي براني جهودها لمعرفه أسباب سقوطها ورفع تقرير مفصل إلى جهات التحقيق.

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