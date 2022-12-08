بإطلالة شتوية.. درة تبهر جمهورها على انستجرام

تألقت الفنانة درة في أحدث ظهور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت درة بإطلالة كاجوال، بألوان شتوية داكنة، وتفاعل عدد كبير من جمهورها عبر السوشيال ميديا مع جمالها ورقتها.

على جانب آخر، تحدّثت الفنانة درة عن شخصية "نورهان" التي تقدمها في مسلسل "المتهمة" ويعرض عبر منصة "شاهد vip".

وقالت «درة»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج MBCtrending، إن الشخصية أثرت عليها كثيرًا، موضحة: “الشخصية أثرت عليّ أثناء التصوير وبعده، طول الوقت بفكر فيها هي عندها فقدان ذاكرة جزئي، كنت مرعوبة من فكرة إن الواحد يصحى ناسي كل حاجة”.