العفو الدولية: نشعر بالفزع لإعدام المتظاهر الإيراني بعد خضوعه لمحاكمة صورية

أعلنت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، أنها تشعر بالفزع لإعدام متظاهر في إيران اليوم بعد خضوعه لمحاكمة صورية.

وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن اعتقال عدد من الاشخاص في قم بتهم التحريض على الاحتجاج.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إيران أنها أعدمت مواطنا من المحتجين أدين بإصابة أحد أفراد الشرطة في منجل خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن السلطا الإيرانية أعلنت إعدام المحتج الإيراني محسن شكاري، الذي أصاب أحد حراس الأمن بمنجل، صباح اليوم.

ونقلت وكالة تسنيم عن المحكمة العليا الإيرانية، قولها، إن التعامل مع قوات الأمن وإصابتهم بأسلحة باردة هي أمثلة على جرائم الحرب.

وكان قد فتح زعيم للسنة في إيران النار على السلطات وسط اتهامات باعتداءات جنسية وعنف وقمع واغتصابات استهدفت محتجات معتقلات من قبل قوات الأمن بعد انتشار مقاطع فيديو تظهر ذلك.